Ильгар Велизаде: Благодаря мерам, инициированным Президентом Ильхамом Алиевым, прилагается максимум усилий, чтобы обеспечить социальную стабильность

Как и следовало ожидать, в Азербайджане еще на две недели продлен карантин. Для многих граждан страны это означает продолжение простоя. Учитывая это, государство благодаря продуманным мерам, инициированным Президентом Ильхамом Алиевым, пошло на беспрецедентное расширение финансовой помощи населению, которой будут охвачены более полутора миллиона человек.

Поскольку карантин продолжается, продолжается и его влияние на экономическую активность и повседневную жизнь людей, сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Не секрет, отметил он, что многие граждане оказались вынуждены оставаться дома и не имеют возможности зарабатывать на хлеб насущный. Естественно, в этих условиях государство не может остаться безразличным и предпринимает усилия, чтобы сократить негативный эффект карантина на социальную ситуацию в стране.

"Несколько дней назад Президент Ильхам Алиев провел совещание по итогам первого квартала года, затем состоялись обсуждения главы государства с главами министерств экономики и труда и соцзащиты. Эти два совещания дополняют друг друга, они призваны обратить внимание руководителей экономического и социального блоков на продолжающуюся сложную ситуацию и определить конкретные шаги по сокращению ущерба до минимума. Данные правительству дополнительные поручения говорят о том, что Президент Ильхам Алиев рассматривает принятые до сих пор меры как недостаточные", - сказал наш собеседник.

По словам Велизаде, та сумма, которая была выделена ранее на выплату единовременных пособий, дополняется новыми траншами государства. Речь идет о реализации этих траншей в следующем месяце по новым условиям. Так, глава государства заявил, что соответствующие суммы должны быть выплачены не 200 тысячам, а 600 тысячам граждан. То есть в данном случае, финансовую поддержку от государства получит не только официально зарегистрированные безработные, но также малоимущие граждане и лица, работающие без трудового договора и оставшиеся без работы в связи с пандемией. Эти категории населения наиболее уязвимы в сложившейся ситуации, отметил политолог.

"Эти деньги выделяются на повседневные нужды, на продукты и предметы первой необходимости. Это тот минимум, который позволит им продержаться два месяца и пережить карантин. Реализуются и другие меры, направленные на поддержку социально-уязвимых слоев населения. В частности, речь идет о пенсионерах, людях, лишенных опеки. Реализуется пакет мер по обеспечению их продуктами питания. Соответствующие структуры в соответствии с поручениями главы государства держат ситуацию под контролем", - отметил Ильгар Велизаде, добавив, что эти меры позволят нам с меньшими потерями пережить сегодняшние проблемы.

Политолог обратил внимание на тот факт, что многие развитые страны оказались не готовы к реализации в должном объеме социальных мер. В Азербайджане же прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить социальную стабильность на период пандемии и на последующий период, подчеркнул Велизаде.

Лейла Таривердиева