Эльмар Мамедъяров: Азербайджан ждет от мирового сообщества шагов по выполнению резолюций Совбеза ООН по карабахскому урегулированию

Азербайджан ждет от международного сообщества действенных шагов по выполнению резолюций Совбеза ООН по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров, передает Day.Az cо ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня на оккупированных территориях Азербайджана проводятся целенаправленные действия с целью изменения их демографического, культурного и физического характера. Такие действия, включая так называемые "выборы", представляют собой явное нарушение норм международного права и соответствующих международных конвенций. Ясно, что такая политика и практика никоим образом не могут быть согласованы с целями достижения мирного урегулирования конфликта, что требует срочных действий со стороны более широкого международного сообщества для защиты ценностей, нормы и принципы основанных на правилах межгосударственных отношений, закрепленные в Уставе ООН", - сказал Мамедъяров в интервью онлайн-изданию "The London Post".

По его словам, очевидно, что на фоне продолжающейся военной оккупации и этнической чистки территорий Азербайджана со стороны Армении проведение "выборов" на оккупированных территориях азербайджанских территориях также является явным нарушением Конституции Азербайджанской Республики.

"Как и в предыдущих случаях, и на этот раз международное сообщество решительно отвергло так называемые "выборы" на оккупированных территориях Азербайджана и объявило их нелегитимными. Здесь следует упомянуть такие международные организации, как Движение неприсоединения, ОИК, ЕС, НАТО, Тюркский совет, ГУАМ, ТЮРКПА и другие, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ, многочисленные государства, которые выступили с отдельными заявлениями", - отметил он.

При этом Мамедъяров добавил, что осуждение этих незаконных действий недостаточно. "Действуя в соответствии с этими заявлениями или, другими словами, необходимо выполнение резолюций, принятых международными организациями в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Это то, к чему стремится Азербайджан, и это то, что необходимо для обеспечения прочного мира, безопасности и стабильности в регионе", - подчеркнул министр.

Глава МИД добавил, что ожидания Азербайджана от ключевых игроков и важных действующих лиц международных отношений, безусловно, "связано с выполнением требований Совета Безопасности ООН".