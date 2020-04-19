В Армении слили скандальное видео с Пашиняном и превратили премьера в посмешище

Опубликованное накануне в Сети видео подготовительных работ к обращению премьер-министра Армении к народу в прямом эфире стало причиной крупного скандала между правительством и руководством Первого канала Армении (Общественное телевидение), пишут армянские СМИ.

Видео подготовки Никола Пашиняна к прямой трансляции было перемонтировано в ролик откровенно саркастического содержания, в котором премьер под известную в Армении песню в жанре "Рабис" кашляет, принимает таблетки, пьет воду и гримасничает на фоне графически изображенного коронавируса Covid-19.

Пресс-секретарь Никола Пашиняна Мане Геворкян заявила, что предоставление Первым каналом тестового сигнала телекомпаниям за 20 минут до начала эфира свидетельствует о непрофессионализме сотрудников телекомпании.

Скандал разгорелся из-за того, что телеканалам обещали равные условия, когда как на практике равноправия не было и в помине. Оказалось, что у кого-то чуть больше "прав".