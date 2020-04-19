Успешная борьба с пандемией

Структурные и кадровые реформы Президента Ильхама Алиева дали скорый и качественный результат, который сегодня может наблюдать и ощущать азербайджанское общество.



В Азербайджане сформировался и совершенствуется принципиально новый формат управления государством - мобильный, транспарентный, коммуникативный, социально ориентированный. Сегодня эта новая модель государственного управления, собранная Президентом страны, достойно проходит тест на эффективность в экстремальных условиях, связанных с пандемией и мировыми экономическими рисками.



Деятельность чиновников становится все более прозрачной и социально ответственной, они работают и отчитываются перед Президентом и населением в режиме реального времени. Общество регулярно получает всю необходимую информацию о происходящих в стране процессах, созданы оперативные и упрощенные каналы коммуникаций между государственными структурами и населением, качественно заработала обратная связь без необходимости прямого контакта с чиновниками. Разрабатываются новые программы, направления и инфраструктура для дальнейшего социального роста. При желании никто не может остаться в числе аутсайдеров.

Президент Ильхам Алиев создает такую модель государственного управления, которая нацелена на социальный приоритет и будет обеспечивать защиту интересов населения в долгосрочной перспективе. Никто не будет лишен внимания и заботы со стороны государства, и этот социальный тренд будет только наращиваться, что демонстрирует и текущая коронакризисная ситуация.



"Все принятые меры преследовали цель выйти из этой ситуации с малыми потерями, оказать помощь гражданам, уберечь их от этой беды и обеспечить их социальную защиту", - сказал Президент Ильхам Алиев, обсуждая в режиме онлайн исполнение ответственными ведомствами поручений главы государства по решению вопросов, связанных со здоровьем и жизнеобеспечением населения.



Превентивные меры, принятые на государственном уровне, уберегли тысячи жизней. "Если бы мы не приняли своевременно превентивных мер, то сегодня больных в Азербайджане было бы не тысяча, а возможно, десять тысяч, двадцать тысяч, а может, и больше", - констатирует лидер страны.



Люди это понимают, осознают и благодарят. Множество благодарственных писем приходит в эти дни на имя Президента Ильхама Алиева. Это, наверное, естественная ответная реакция на то, что в Азербайджане счет потерь идет на единицы, а не на тысячи, что врачи не покидают свой пост и не оставляют больных, и государство оценивает их труд соответственно, что сотрудники правопорядка вежливо обращаются с гражданами, бесперебойно работают все государственные, социальные службы.



Для улучшения положения людей представлен очень крупный социальный и экономический пакет, который может дорасти до 3,5 миллиарда манатов. "Сколько нужно, столько и будем делать!", - говорит глава государства, подчеркивая, что Азербайджан мобилизовал все возможности, чтобы выйти из этой ситуации с малыми потерями, защитить жизнь людей и быть готовым к постпандемическому периоду.



Президент Ильхам Алиев выстраивает такую модель государственного управления, социального развития и межнационального согласия, которая поможет Азербайджану максимально безболезненно пройти и нивелировать все возможные риски и вызовы, с которыми может быть связано предстоящее десятилетие.





Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

специально для Day.Az,