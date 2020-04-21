Социальная политика Президента Ильхама Алиева: государство делает все для защиты своих граждан

Азербайджан продолжает бороться с пандемией коронавируса и ее влиянием на экономику. И делает это намного успешнее многих самых развитых стран мира.

В эти дни - и до 4 мая карантин уже продлен - в стране не работают более миллиона человек, но все они продолжают получать зарплаты, им начислены дополнительные пособия, оказывается вся необходимая помощь. Возникают некоторые вопросы. Что еще может сделать Азербайджанское государство для своих граждан? Государство или граждане? Каким будет выбор - доходы госбюджета или расширение социальных программ и выход на первый план защиты благосостояния каждого жителя нашей страны? Эти вопросы, кажущиеся странными на первый взгляд, - не дилемма и не риторика.

Пандемия коронавируса оставила глобальный мир один на один с тяжелейшим финансовым кризисом. А масштабы кризиса гуманитарного и вовсе пока невозможно окончательно подсчитать: заражено более 2,3 млн человек, и более 160 000 заболевших уже скончались. Страны мира столкнулись, возможно, с самым тяжелым испытанием в новейшей истории, и каждая из них ведет себя по-разному. Одни государства вообще не применяют ограничительных мер, ведут себя как ни в чем не бывало. Другие же бросают все силы и ресурсы, пытаясь справиться с кризисом.

Некоторые находят тысячу официальных причин не увеличивать государственные расходы. И только некоторые правительства думают о своих гражданах, оказывают им поддержку, не дают обрушиться финансовому благосостоянию своего населения. В таких странах не народ существует для государства, а государство для народа.

В Германии каждому выделяют по 5 тысяч евро, мелкий и средний бизнес получил помощь в размере до 15 тысяч. В США каждый житель страны получил по 1200 долларов. А в Азербайджане?

Вижу истерики некоторых людей в соцсетях. "Государство не смогло два месяца поддерживать гражданина, который содержит это государство, платит налоги!", "Как и кому дают по 190 манатов, расскажите?" и так далее, и так далее - типичные разговоры. Если бы не одно "но".



В тех же США пандемия оставила без работы 26 миллионов человек. И ни одному из них не предусмотрено никакой чрезвычайной помощи от правительства. Правительство Германии решило потратить 20 процентов своего бюджета на спасение экономики от последствий коронавирусного кризиса. Во Франции без работы остались 8 миллионов человек. В Италии такая же участь постигла 4 миллиона человек, в Испании - 3,8 миллиона, в Британии - вообще почти 14,5 миллиона граждан. На постсоветском пространстве ситуация еще хуже. В России задумываются над урезанием зарплат на 20 процентов. В Украине кризис грозит вырасти в серьезное социальное недовольство, в Грузии дело идет к глубочайшему экономическому кризису за последние годы. В Армении единственная надежда - на помощь от ЕС в размере 160 миллионов евро. Хотя на самом деле это не помощь: взамен правительству Армении придется выполнить ряд жестких условий Брюсселя, даже внести коррективы в свою внешнюю политику.

Истерика, которую разного рода провокаторы пытаются устроить в азербайджанском сегменте соцсетей, как минимум, - глупость и лицемерие. Потому что и Азербайджан делает все для того, чтобы выйти из трудностей, вызванных пандемией: были приняты опережающие меры и совершаются эффективные, своевременные шаги для того, чтобы в кратчайшие сроки страна вернулась к нормальной жизни. Под руководством Президента Ильхама Алиева развернута широкомасштабная программа государственной поддержки социального благосостояния, оказывается помощь буквально всем категориям граждан. Более того, эта беспрецедентная программа охватит сотни тысяч наших граждан, а ее общий объем приблизится к 3,5 млрд манатов.

Этого мало? Если вы так считаете, продолжим. Да, в связи с пандемией многие люди временно остались без работы, на некоторых предприятиях был сокращен график. Это естественные и серьезные ограничения. Государство ответило на это широкими шагами по защите занятости. Соответствующие ведомства были переведены на усиленный режим работы, через центры DOST был запущен процесс открытия дополнительно (помимо уже открывшихся 37 тысяч) боле 50 тыс. рабочих мест на оплачиваемых общественных работах - и такой работой уже обеспечено более 50000 человек. На это было выделено 30 миллионов манатов.



Что же касается безработных, то по распоряжению Президента Ильхама Алиева число людей, которым государство назначит временную компенсацию в 190 манатов (размер прожиточного минимума), было увеличено с 200 000 до 600 000 человек. Более того, компенсацию выплатят даже тем гражданам, что работают неформально - на самом деле не имея трудового договора. На дальнейшем этапе будут запущены процедуры официального оформления этих людей, проведен сбор необходимых данных, все они встанут на учет. Показательно, что от момента принятия решения до начала выплат прошел невероятно короткий период, всего два дня - чтобы получить компенсацию, гражданину нужно лишь дождаться соответствующего СМС-сообщения и пойти в банк, или на почту. Кроме того, серьезно расширяется программа самозанятости: до конца года число ее участников вырастет до 12 000 семей, на что уже выделено 70 миллионов манатов. В этой программе также задействовано Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева. И все перечисленное - это лишь небольшая часть всех предпринимаемых в нашей стране социальных мер. Так, например, не меньшее внимание было уделено тому, чтобы обеспечить своевременную выплату уже имеющихся пенсий, пособий и других выплат. Напомню, их получает порядка 2,3 миллиона человек. Поручение Президента Ильхама Алиева было исполнено оперативно: в период 8-15 апреля по стране были полностью выплачены пенсии за апрель, к 20-21 числу месяца - выплата пособий, стипендий и компенсаций, а 28 апреля - адресной соцпомощи. Не будем забывать о том, что было также продлено предоставление адресной помощи, срок выплаты которой завершился в марте, и был упрощен процесс ее назначения. Охват этой программы вырос в период карантина на 10 000 семей. В целом же адресную помощь получают 80 000 семей - это 330 000 человек. Аналогичные меры были предприняты и в отношении всех других групп населения, нуждающихся в особой поддержке государства: пожилые люди, граждане с инвалидностью, дети - буквально все категории.

Кроме того, был увеличен льготный лимит на пользование электроэнергией - он был повышен с 300 до 400 квт/ч - на это было выделено 10 миллионов манатов. И, конечно, нужно отметить еще один масштабный социальный шаг, который был сделан по поручению главы государства: дети из малообеспеченных семей могут не беспокоиться о том, как будет оплачиваться их образование на фоне этого кризиса - государство взяло все расходы на себя. Требуемые на это средства: 40 миллионов манатов (за год).



То есть, в целом непосредственно на социальную поддержку государство потратит от 2.5 до 3.5 миллиарда манатов, а если учесть сопутствующие расходы, расширение льгот и так далее, то в общем объем антикризисной программы приближается к 6 миллиардам манатов. И эти суммы еще будут расти - можно не сомневаться.



Почему? Потому что в Азербайджане государство - для народа, который является источником его существования. Государство - для защиты своего народа, и все правительственные структуры работают по этому принципу. Азербайджанский народ хорошо знает и видит, насколько серьезно все контролируется лично Президентом Ильхамом Алиевым. Масштабные социальные программы, расширение уже существующих мер поддержки, да даже тот простой факт, что более миллиона человек в стране временно не работают, но продолжают получать зарплату, говорит о гуманистической сути Азербайджанского государства.

"В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Сегодняшняя тяжелая ситуация еще раз показывает, что наши слова совпадают с делами, мы делаем все, о чем заявляем", - заявил Президент Ильхам Алиев в ходе совещания в формате видеосвязи с министрами труда и социальной защиты населения и экономики.

Коронавирус стал испытанием для стран и народов. И мы справимся с этим испытанием, выйдем из него с высоко поднятой головой, с чувством гордости за то, какую огромную работу сделало государство для того, чтобы защитить наше здоровье, социальное благосостояние и безопасность.

Но самое важное: для того, чтобы этот момент наступил поскорее, мы, граждане, тоже должны поддержать Государство. Быть с ним рядом, как оно находится рядом с нами.

Всегда.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az