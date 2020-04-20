В комитете Милли Меджлиса пройдут слушания по отчету омбудсмена

В комитете по правам человека Милли Меджлиса состоятся слушания по ежегодному отчету за 2019 год уполномоченного Азербайджана по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.

Об этом АПА сообщил председатель комитета Захид Орудж, передает Day.Az.

З.Орудж сказал, что слушания состоятся завтра. В них примет участие омбудсмен Сабина Алиева.