Жаля Ахмедова: Азербайджан в очередной раз доказал, что является социально ориентированным государством

Пристальное внимание властей к решению проблем граждан, пострадавших от пандемии, еще раз подтвердило, что Азербайджан является социально ориентированным государством.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Жаля Ахмедова.

Ахмедова отметила, что с этой целью выделены крупные средства, в том числе, свыше 600 тысяч человек обеспечиваются поддержкой со стороны государства: "На заседании 17 апреля в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова до внимания было доведено, что социальный пакет помощи будет расширен и охватит еще большее количество людей в стране".

Депутат напомнила, что если на первоначальном этапе планировалось, что государственную помощь в виде единовременной выплаты 190 манатов получат 200 тысяч человек, то теперь эта цифра доведена до 600 тысяч, и предоставлена уже 230 тысячам безработных. Кроме того, с сохранением заработной платы обеспечена занятость 1 млн 629 тысяч работников, в том числе 910 тысяч - по государственному и 719 тысяч - по частному секторам. Наряду с этим в последние месяцы выросло число лиц, получающих адресную социальную помощь. В настоящее время программа адресной социальной помощи охватила 300 тысяч членов 80 тысяч семей. Оказание малообеспеченным семьям данной соцпомощи, время назначения которой истекло в период карантина, продлено до 1 числа следующего месяца после завершения карантина, и на это дополнительно выделены 3 миллиона манатов. Общий пакет поддержки в рамках борьбы с последствиями пандемии предусматривался в 2,5 миллиарда манатов. Благодаря поручениям Президента Ильхама Алиева в связи с дополнительными мерами, эта цифра уже превышает 3,5 миллиарда манатов. Кроме того, для приобретения необходимого оборудования, принадлежностей в сфере борьбы с коронавирусом из резервного фонда Президента Азербайджана выделено 97 миллионов манатов, и предусматривается выделить еще 150 миллионов манатов".

Депутат добавила, что благодаря дальновидной и мудрой политике Президента Ильхама Алиева в политической сфере и решении социально-экономических вопросов Азербайджан ни от кого не зависит: "Выход из этой ситуации продемонстрирует, что все шаги были взвешенными, и соответствуют интересам народа и государства".