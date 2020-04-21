Фикрет Садыхов: Население Азербайджана уверено в поддержке государства

Показателем любого процесса является результат. Те результаты, которые дают сегодня меры по социальной защите населения Азербайджана в условиях карантина, говорят о том, что государством взят правильный курс.

Как отметил в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов, население, находящееся сегодня в социальной изоляции из-за пандемии коронавируса, уверено в поддержке государства.

На эти цели выделены миллиарды манатов. Финансовую поддержку получают не только те 200 тысяч зарегистрированных безработных, которых планировалось обеспечить выплатами первоначально. Речь уже идет о 600 тысячах, среди которых малообеспеченные граждане и те, кто не имеет трудовых договоров. Это более полумиллиона граждан, которым государство поможет пережить это трудное время, и это довольно внушительная цифра.

Наш собеседник отметил, что очень хорошо и активно действуют фонды социальной защиты. Проявляется забота об одиноких и пенсионерах, действуют волонтеры, малоимущие обеспечиваются продуктами. Это результат той грамотной, выверенной социальной политики, которая реализуется государством.

"Это очень важно, потому что социальная защищенность обеспечивает политическую стабильность. Ситуация держится под контролем, государство делает все для обеспечения социальной защищенности населения. Это говорит о том, что государство правильно понимает те проблемы, которые возникают в связи с социальной изоляцией, и делает все необходимое, чтобы люди, находящиеся в этой ситуации, не чувствовали ее негативных последствий. По инициативе Президента Ильхама Алиева был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, выделены крупные средства с целью обеспечить население всем необходимым", - сказал Садыхов.

По мнению политолога, серьезные меры по обеспечению соцзащиты граждан в условиях карантина предотвратили усугубление ситуации и распространение ее негативных последствий на широкие слои населения.

Еще одним критерием нынешнего процесса является сравнительный анализ, отметил Садыхов. Такой анализ говорит о том, что Азербайджан оказался в более выгодной ситуации, в более позитивном тренде, о чем свидетельствует и статистика заболеваемости. Это не может не радовать каждого из нас.

"Если сравнивать ситуацию в Азербайджане с теми процессами, которые происходят за его пределами, то, конечно, мы можем смело утверждать, что были приняты своевременные и правильные шаги, все необходимые меры по защите населения от серьезных ударов, связанных с пандемией и социальной изоляцией. Наша страна оказалась в более благоприятной ситуации, которая несопоставима с ситуациями в других странах, в том числе соседних. Все это - результат реализации пакета экономических, социальных мер. Нынешняя пандемия - большая беда для всего мира, но Азербайджан справляется с ней успешно", - подчеркнул Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева