Асим Моллазаде: Социальная политика Президента Ильхама Алиева на фоне пандемии может послужить примером для многих развитых стран

По уровню мер, принятых для социальной защиты населения в условиях карантина, Азербайджан может послужить примером для многих стран мира. По мнению депутата Милли Меджлиса Асима Моллазаде, Азербайджанское государство предприняло очень решительные шаги.

В беседе с Day.Az парламентарий отметил, что меры принимаются по основным направлениям социальной политики и охватывают широкие слои населения. Всего план мероприятий, утвержденный главой государства на минувшей неделе, предусматривает действия по четырем направлениям и преследует цель обеспечить занятость и финансовую поддержку населению.

"В целом, все, что делает Азербайджанское государство с начала пандемии, делается в интересах граждан, ради их здоровья и благополучия. Мы еще раз убедились, что в центре политики Президента Ильхама Алиева находится гражданин Азербайджана. Это очень гуманистическая по своей сути политика, что подтверждают последние действия и решения государства", - подчеркнул наш собеседник.

Говоря о конкретных шагах в рамках пакета социальных мер, Асим Моллазаде отметил ряд моментов. В частности, шаги, предпринятые для обеспечения сохранения гражданами рабочих мест и зарплат. В том числе в частном секторе. С этой целью предприниматели получили на свои счета суммы в размере половины выплат по зарплатам сотрудников, что поможет людям сохранить работу в нынешней ситуации. Кроме того, руководители бизнеса и организаций государственного сектора получили строгий наказ не допускать необоснованных сокращений штатов. Обращает на себя особое внимание к судьбе работников тех отраслей, что наиболее пострадали от пандемии.

"Государство сделало все необходимое, чтобы и население, и экономика страны как можно меньше ощутили на себе последствия социальной изоляции. Государство оказывает финансовую поддержку наемным работникам, владельцам микро-бизнеса, введены налоговые льготы, облегчены условия по кредитам. 215 миллионов манатов выделено предпринимателям на финансирование части заработных плат их сотрудников. Это 300 тысяч человек, работающих по трудовым договорам. 300 миллионов манатов будет выделено в качестве финансовой поддержки 300 тысячам индивидуальных предпринимателей", - сказал Моллазаде, добавив, что в целом принимаемые государством меры очень широки.

В заключение наш собеседник отметил, что население Азербайджана может быть уверено, что государство позаботится обо всем.

Лейла Таривердиева