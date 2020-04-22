Азербайджанское государство в условиях пандемии, в пример другим, проявило высокую социальную ориентированность - Олег Кузнецов специально для Day.Az

Тема коронавирусной пандемии для всего человечества будет актуальной еще несколько месяцев. Главный удар она нанесла не по экономике и не по банковской системе и даже не по бизнесу, которые сейчас подсчитывают в средневзвешенной форме все-таки не убытки, а недополученную прибыль. Она ударила, в первую очередь, по социальной сфере, по конкретным людям, которым приходится сейчас существовать, а кому-то - выживать в экстремальных для себя условиях глобального санитарно-эпидемиологического карантина.

Об этом в беседе с Day.Az сказал известный российский политический аналитик и историк Олег Кузнецов.

Люди, по его словам, оказались оторванными от привычного круга общения, а главное - от привычного образа жизни с его не менее привычными радостями в виде прогулок по паркам, скверам и бульварам, посещения кафе и ресторанов и даже пользования столь, казалось бы, естественными услугами парикмахерских, фитнес-клубов или точек фастфуда, всего того, что принято называть малым и средним бизнесом.

"Люди сели на карантин, и практически вся социально-экономическая жизнь либо приостановилась, либо прекратилась вообще. В результате этого очень многие оказались в неблагоприятной жизненной ситуации, выразившейся в резком падении уровня личного благосостояния. В этих условиях на первый план объективно выходит забота государства о своих гражданах, причем, как в вопросе поддержания их физического существования, так и в вопросе сохранения их социально-экономического потенциала", - считает Кузнецов.

Проще говоря, забота государства должна заключаться не только в том, чтобы человек был здоров и сыт, но и сохранил возможность после снятия карантинного режима сразу же возобновить свою трудовую или предпринимательскую деятельность, добавил эксперт.

"Азербайджан, как мне видится со стороны, относится к числу тех стран, в которых забота государства о простом человеке, о самозанятом населении и индивидуальных предпринимателях находится на высоком уровне. Президент Ильхам Алиев ведет активную политику для поддержания социального благосостояния народа, он объявил о новых мерах поддержки, на реализацию которых будет направлено 600 млн. манатов и которые охватят 2,5 миллиона граждан. Он поручил сохранить рабочие места и зарплаты. Безработным выплачиваются средства в размере прожиточного минимума (190 манатов), теперь уже не 200 тысячам, а 600 тысячам человек. Были утверждены льготы на электроэнергию. Индивидуальным предпринимателям выплачивается до 5000 манатов помощи.

И это только то, о чем мне известно, будучи в Москве. Более чем уверен, что есть еще отдельные меры административного стимулирования малого и среднего бизнеса, назначение преференций крупному бизнесу, государственное регулирование кредитно-финансовой сферы, о которых пресса широко не сообщает. Таким образом, совершенно определенно можно говорить о том, что Азербайджанское государство в условиях пандемии, в пример другим, гораздо более деятельно и социально ориентировано в своей деятельности. Поэтому есть все предпосылки говорить о том, что Азербайджан с меньшими потерями переживет эти непростые времена", - сказал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева