Предприниматель Техран Амирасланов: Мы еще раз убедились, что глава государства всегда находится рядом с народом

Мы - предприниматели еще раз убедились, что глава государства находится рядом с народом.

Как передает Day.Az, об этом заявил Trend житель Губинского района, предприниматель Техран Амирасланов.

По его словам, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, начавшейся распространяться в мире с конца 2019 года, в нашей стране также проводятся соответствующие превентивные меры.

"Последствия пандемии привели к приостановке деятельности многих направлений бизнеса в стране. Сложившаяся ситуация сразу была взята под контроль главой государства, и были даны соответствующие поручения по минимизации негативных последствий. Были произведены соответствующие выплаты каждому предпринимателю ", - отметил он.

"Я также являюсь одним из предпринимателей, пользующихся государственной поддержкой. С 2000 года занимаюсь бизнесом. В эти годы я своевременно осуществлял налоговые и социальные выплаты. Согласно соответствующему указу Президента Ильхама Алиева, с января 2019 года я перешел от выплаты упрощенного налога к выплате подоходного налога. Я своевременно выполняю свои обязательства как налогоплательщик. Я благодарю господина Президента за наблюдаемые нами успехи в развитии страны и проделанную им колоссальную работу. Мы, предприниматели, еще раз убедились, что глава государства всегда находится рядом с народом", - подытожил он.