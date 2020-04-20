Эльхан Алескеров: Азербайджан с новыми силами войдет в посткоронавирусный период

Реакция государств, стран мира, народов, лидеров и политических элит, а также международных организаций, военно-политических блоков и союзов на глобальную пандемию - надежный экзамен на дееспособность. Как ни странно, беспомощными и непоследовательными оказались не только страны-иждивенцы, как современная Армения, но и международные организации, которые до эпидемии претендовали на то, что могут решать проблемы мира. Вместо защиты интересов свих граждан, ради удовлетворения своих непомерных политических амбиций в Карабахе, Армения в условиях эпидемии была занята фабрикацией т.н выборов на оккупированных территориях Азербайджана. В результате пресловутых "выборов" пресловутого "президента", проведенных в пресловутой т. н. "Нагорно-Карабахской республике" был нанесен очередной удар по имиджу Армении. Многие страны и ведущие международные организации не признали итогов этих выборов, считая их не только незаконными, но и полностью сфабрикованными. Может быть единственной организацией в мире, которая не высказала своего отношения к "выборам", была Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Без сомнения, Президент Азербайджана Ильхам Алиев полностью прав, заявляя: "Почему молчит Парламентская Ассамблея Совета Европы?... Потому что собравшиеся там антиазербайджанские силы, проармянские силы смотрят на Азербайджан как на врага". В экстренной ситуации распространения коронавируса в странах Европы депутаты ПАСЕ не выдержали экзамена, они самоизолировались и промолчали, в очередной раз явив миру порочную практику двойных стандартов. В этой связи наглядным примером является ситуация, в которой в условиях распространения Covid-19 оказалась Италия. В кризисный момент от нее отвернулись не только европейские структуры, но и партнеры по ЕС и союзники по НАТО. События вокруг Италии являются предвестниками коренных изменений в системе отношений суверенных стран к откровенно номинальным международным организациям в посткоронавирусный период. ПАСЕ, как и Минская группа ОБСЕ, демонстрирующие явный отход от декларированных стандартов, принципов и ценностей, в условиях пандемии коронавируса проявили себя как бесполезные, никчемные образования.

На этом фоне контрастно выделяется Азербайджан, который безо всякой внешней поддержки, не только успешно борется с проблемами, вызванными эпидемией, но и оказывает помощь другим странам и международным организациям. Так, Азербайджан оказал помощь Ирану в размере пяти миллионов долларов США, осуществляет за рубежом гуманитарные акции, оказывает моральную и материальную поддержку партнерам, а также финансирует проекты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Баку активно сотрудничает и со многими другими структурами ООН. Это - Программа развития ООН, Детский фонд ООН,Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Агентство по промышленному развитию, Женский Фонд ООН, Международное Агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ), Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и другие. Представительство ООН в Азербайджане на днях выразило глубокую признательность за всестороннюю помощь со стороны Баку.

Есть много примеров того, что Азербайджан стремится развивать свои связи с ООН, вносит свой вклад в его деятельность и в полной мере выполняет свои обязательства. К сожалению, продемонстрированные официальным Баку справедливость, решительность, верность принципам не находят адекватного отклика. Каково отношение ООН к главной проблеме Азербайджана - восстановлению своей территориальной целостности? ООН, формально поддерживая территориальную целостность Азербайджана, на деле фактически самоустранилась от реализации своих 4-х резолюций, принятых по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Неспособность ООН на протяжении многих лет добиться безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий безусловно подрывает авторитет организации. Азербайджан продемонстрировал решительную позицию в борьбе с распространением коронавируса, и поддерживая ООН, в ответ ожидает ужесточения ее подходов к Армении и реальных шагов по восстановлению своей территориальной целостности. В противном случае проблему восстановления территориальной целостности Азербайджан будет вынужден решать в соответствии с логикой формирования нового посткоронавирусного мирового порядка, к которому наша страна по всем показателям выйдет еще более сильной чем прежде.

Директор Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

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