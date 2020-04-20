Азербайджан сформировал мощные внутренние резервы и это гарантия социального благополучия населения

Принимаемые руководством Азербайджана меры по поддержке населения в период коронавирусной эпидемии вызывают уважение.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политический аналитик, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.

По его словам, эти меры демонстрируют, что страна сформировалась как социальный организм, делающий ставку на консолидацию, взаимопомощь и поддержку различных слоев населения в эти трудные времена.

Политолог отметил, что решение об инвестировании финансовых ресурсов в различные отрасли принималось на фоне крайне тяжелого экономического кризиса, затрагивающего в первую очередь нефтяной бизнес: "Именно нефть является основным поставщиком финансов в экономику страны. Тем не менее, используя имеющиеся резервы, Азербайджан помогает отечественному бизнесу, создавая для него финансовую "подушку безопасности" на период коронавирусной эпидемии. Также идет поддержка и обеспечение малоимущих слоев населения Азербайджана. Важнейший фактор - это выплаты людям, которые потеряли работу, а также меры по сохранению и увеличению рабочих мест. Статистика марта-апреля показывает, что спрос на рабочую силу даже растет, что действительно в каком-то смысле вызывает удивление экономистов и социологов. Например, в большинстве стран мира безработица существенно выросла. Остановлены целые отрасли производства, поэтому люди остались на улице. Азербайджан сумел на этом этапе избежать такого фатального развития событий".

Эксперт считает, что одним из важнейших факторов стабильности в Азербайджане является консолидация руководства страны, бизнеса и населения: "Это позволяет обходить острые углы и сохранять внутреннюю стабильность. Теперь во многом развитие ситуации будет зависеть от того, насколько велики резервы Азербайджана, как долго государство сможет инвестировать деньги в бизнес и социальную сферу. Тут важен анализ ресурсов и главных рынков азербайджанской продукции".

По его словам, на сегодняшний день Азербайджан сумел сформировать мощные внутренние резервы в период, когда цены на нефть были высокими и это хорошая гарантия того, что ситуация не выйдет из-под контроля".

В заключение Дмитрий Соин подчеркнул, что самым главным резервом и ресурсом Азербайджана является не нефть, а трудолюбивый народ, который готов своими руками и интеллектом вносить вклад в развитие страны: "Азербайджан обладает очень хорошими природно-климатическими показателями, которые делают страну сильным экспортером продуктов питания. И вот когда цены на нефть падают, именно эта сфера может компенсировать потери. В целом Азербайджан продемонстрировал себя как социальное государство. Его можно даже сравнить в каком-то смысле со Швецией и другими скандинавскими странами, где существуют огромные социальные пакеты для населения. Я бы даже назвал Азербайджан кавказской Швецией".