В рамках акции "Вместе мы сила" в пригородных поселках и селах Баку, в Исмаиллинском районе розданы продовольственные гостинцы

В рамках акции "Вместе мы сила" в пригородных поселках и селах Баку и Исмаиллинском районе розданы подарочные продовольственные наборы.

Как сообщили в понедельник Trend в Фонде Гейдара Алиева, в рамках акции "Вместе мы сила" в жилом комплексе "Гобу Парк", где проживают вынужденные переселенцы, в пригородных поселках и селах Баку малообеспеченным семьям розданы продовольственные наборы. Акция также охватила малообеспеченных и относящихся к другим уязвимым группам населения семей в Исмаиллинском районе.

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