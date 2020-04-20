https://news.day.az/politics/1226099.html В рамках акции "Вместе мы сила" в пригородных поселках и селах Баку, в Исмаиллинском районе розданы продовольственные гостинцы - ФОТО
В рамках акции "Вместе мы сила" в пригородных поселках и селах Баку, в Исмаиллинском районе розданы продовольственные гостинцы - ФОТО
В рамках акции "Вместе мы сила" в пригородных поселках и селах Баку и Исмаиллинском районе розданы подарочные продовольственные наборы.
Как сообщили в понедельник Trend в Фонде Гейдара Алиева, в рамках акции "Вместе мы сила" в жилом комплексе "Гобу Парк", где проживают вынужденные переселенцы, в пригородных поселках и селах Баку малообеспеченным семьям розданы продовольственные наборы. Акция также охватила малообеспеченных и относящихся к другим уязвимым группам населения семей в Исмаиллинском районе.
С полнйо версией можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется - ФОТО
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре