Президент Ильхам Алиев: Мы создали очень современную энергетическую систему, и в настоящее время в стране уже давно обеспечено устойчивое энергоснабжение

Мы создали очень современную энергетическую систему, и в настоящее время в стране уже давно обеспечено устойчивое энергоснабжение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии реконструированного Главного управленческого, научного, образовательного и лабораторного комплекса ОАО "Азерэнержи".

"Работа, проделанная особенно в последние годы, полностью обновила энергетическое хозяйство. Были проведены высоковольтные линии, линии, соединяющие нас с соседними государствами, во многих местах построены новые подстанции, установлены трансформаторы. В рамках многочисленных поездок в регионы я всегда интересуюсь и спрашиваю граждан, как обстоят дела с энергообеспечением? В последние годы всегда слышу положительные отзывы. Это меня очень радует и свидетельствует о том, что "Азерэнержи" и "Азеришыг" проводят огромную работу в этом направлении. Наш энергетический потенциал должен соответствовать возрастающему экономическому развитию. В то же время "Азерэнержи" в последние два года представил новый проект восстановления генерационных мощностей действующих станций, так как большинство этих станций построено давно. Положение на этих станциях нас никак не могло удовлетворит", - сказал глава государства.

По его словам, у "Азерэнержи" большие планы, и в результате последовательной политики все они будут претворены в жизнь.

"Еще раз хочу сказать, что вся эта положительная динамика, а также стабильность привели к тому, что иностранные инвесторы решили вкладывать деньги в Азербайджан. В январе нынешнего года была достигнута предварительная договоренность, и 2 крупные компании, обладающие большим опытом в области возобновляемой энергии, подписали первые соглашения с Азербайджаном. На основе данных соглашений в нашей стране исключительно за счет иностранных инвесторов будут построены 2 станции мощностью 440 мегаватт - одна ветряная и одна солнечная. Должен также отметить, что компаний, желающих реализовать данные проекты, то есть вложить инвестиции, было 7. Не хочу называть, но среди них были и крупнейшие в мире энергетические компании. Но конкурс показал, что 2 компании предложили лучшие условия, и они уже должны приступить к работе. Правда, помешал коронавирус, возможна определенная задержка, но в принципе, предварительные договоренности достигнуты. Это, в свою очередь, откроет путь и другим компаниям. Наш потенциал возобновляемой энергии достаточно велик, у нас много солнца и ветра. Поэтому уверен, что как местные, так и иностранные компании проявят интерес к этой сфере", - добавил Президент Ильхам Алиев.