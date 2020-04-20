Президент Ильхам Алиев: У «Азерэнержи» большие планы, и считаю, что в результате последовательной политики все они будут претворены в жизнь

У "Азерэнержи" большие планы, и считаю, что в результате последовательной политики все они будут претворены в жизнь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии реконструированного Главного управленческого, научного, образовательного и лабораторного комплекса ОАО "Азерэнержи".

"Восстановительные работы ведутся и на других электростанциях. Уверен, что мы добьемся поставленной цели в этом направлении. Вся эта работа, а также господствующие в нашей стране стабильность, спокойствие, экономическое развитие, рост промышленного потенциала, в то же время обеспечение, строительство энергетических линий с соседними странами способствуют тому, что иностранные инвесторы уже проявляют большой интерес к этой сфере. Мы всегда хотели этого. Но видя, что иностранные инвесторы не проявляют интереса к данной сфере, мы сами на свои деньги проводим всю работу. Определенную часть взяли в виде долга, но основную часть решили за счет собственных средств, и сегодня именно в Азербайджане одна из самых эффективных энергетических систем в мировом масштабе. Это подтверждает отчет Давосского всемирного экономического форума. Я говорю об этом не просто так", - отметил глава государства.

По его словам, таким образом, в отчете Форума Азербайджан находится на втором месте в мире по индексу доступности электроэнергии.

"Представьте себе, на втором месте. Нас опережает только одна страна. То есть, мы опередили многие развитые страны. Причем за короткий срок. Нашей независимости еще нет 30 лет. Когда мы стали независимой страной, наше энергетическое хозяйство находилось в ужасном состоянии. После этого пришло в еще более ужасное состояние. Мы помним те годы. Здесь появилась некая компания "Бармек", которая на основе нечистых схем, сговора с бывшими чиновниками завладела всем энергетическим хозяйством города Баку и вместо того, чтобы вкладывать деньги, привела данную систему в плачевное состояние, вывезла из Азербайджана миллионы. Мало того, она еще хотела подать на нас в суд. По-моему указанию грязному сговору был положен конец, эта мошенническая компания была изгнана из Азербайджана и моим Распоряжением создано Акционерное общество "Азеришыг". Именно я назвал его "Азеришыг". Мы вернули все наше энергетическое хозяйство в государственную собственность. Если бы мы не сделали этого, то жили бы сегодня во тьме, все имущество "Азерэнержи" было бы разворовано, как и это здание. Представьте себе, они вынесли на приватизацию здание площадью 13 тысяч квадратных метров, пытаясь продать его за бесценок. Если бы я не узнал об этом, если бы мне не сообщили, если бы я не дал указание, то продали бы. А сегодня посмотрите, в каком красивом здании вы располагаетесь. Это, можно сказать, основной центр в деле регулирования нашей энергетической системы. Система SCADA, диспетчерская система, система управления - все находится здесь. Где их можно было бы разместить? Вот так хотели разрушить нашу энергетическую систему", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что поэтому наши граждане должны знать и помнить это.

"Откуда и куда мы сегодня пришли, занимаем второе место в мире. В настоящее время наш энергетический потенциал поддерживает растущую экономику. Только за 3 месяца нынешнего года - хотя цены на нефть упали, пандемия коронавируса серьезно повлияла и на нашу страну - рост в области ненефтяной промышленности составил 23 процента, все эти растущие промышленные предприятия требуют энергии. Генерация, передача, бесперебойное снабжение - все это сегодня обеспечивается. Поэтому считаю, что открытие этого здания сегодня носит огромный символический смысл. Естественно, здесь размещаются институт, Главный центр управления, Учебно-лабораторный центр, Диспетчерский центр. В то же время это отражает новый облик нашей энергетической системы. Это здание было выведено из продажи, аукциона и возвращено энергетикам, его владельцам. Поэтому граждане, работающие в этом здании, должны с честью выполнять свой служебный долг. Они должны сделать так, чтобы наше энергообеспечение всегда находилось на высоком уровне. В то же время еще многое предстоит сделать. У "Азерэнержи" большие планы, и считаю, что в результате последовательной политики все они будут претворены в жизнь", - заявил Президент Ильхам Алиев.