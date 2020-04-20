Утвержден новый состав коллегии министерства экономики Азербайджана
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О составе коллегии министерства экономики Азербайджана" от 23 мая 2014 года № 166.
Как сообщает в понедельник Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, состав коллегии министерства экономики Азербайджана определен из 11 человек и утвержден в следующем виде:
председатель Коллегии
министр экономики Азербайджана
члены Коллегии:
первый заместитель министра экономики Азербайджана
заместители министра экономики Азербайджана
министр экономики Нахчыванской АР
начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана
начальник Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана
начальник Государственной службы антимонопольной политики и защиты прав потребителей при Министерстве экономики Азербайджана.
Отметим, что ранее коллегия министерства состояла из девяти членов.
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