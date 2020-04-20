Эльмар Мамедъяров провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в формате видеоконференции

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Российская Федерация), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и Личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджейем Каспршиком в формате видеоконференции, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

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