https://news.day.az/politics/1226149.html Эльмар Мамедъяров провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в формате видеоконференции
Эльмар Мамедъяров провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в формате видеоконференции
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Российская Федерация), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и Личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджейем Каспршиком в формате видеоконференции, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.
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