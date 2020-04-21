Меры, предпринимаемые правительством Азербайджана, своевременные и достаточно продуманные

Судя по размеру помощи, которая выделена в рамках различных программ по поддержке социальной стабильности в нынешних условиях и по охвату населения, то можно сказать, что меры, предпринимаемые руководством Азербайджана, довольно значительные.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

Политолог отметил, что нужно учитывать тот факт, что помощь, направленная на обеспечение занятости и социальной поддержки 2,5 миллиона граждан, затронет и семьи этих людей: "Другими словами, это помощь, которая поможет поддержать социальную стабильность в Азербайджане в нынешних условиях значительно большего количества людей. И мы видим, какая достаточно большая работа проведена не только по разработке мер поддержки, но и по формированию того списка людей, которые наиболее нуждаются сегодня в такой поддержке в сложных условиях".

По его словам, важно понимать, что правительство Азербайджана помогает бизнесу и населению на фоне снижения цен на нефть, а также достаточно серьезного финансового кризиса, в условиях отсутствия возможности полноценно работать и участвовать в экономической деятельности: "Поэтому меры, которые предпринимаются правительством Азербайджана, своевременные и достаточно продуманные".

Притчин также отметил роль в этом предпринятых ранее руководством Азербайджана шагов по выстраиванию инфраструктуры и социальной поддержке через службы "ASAN" и "DOST": "Без этих служб государству было бы значительно сложнее сейчас оказывать адресную помощь и работать с людьми, помогая им в это непростое время".