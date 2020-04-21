В мире во все времена хватало желающих погреть руки на чужой доверчивости. Для многих это было лишь способом побыстрее набить собственные карманы. Времена меняются, однако цели и средства для величайших афер остаются неизменными.

Как передает Day.Az, об этом пишет российский сайт smi6.ru.

Например, главред RT Маргарита Симоньян по праву должна лидировать в любом рейтинге финансовых мошенников современности. Пока идут споры, выплатить ли россиянам находящимся на самоизоляции из-за коронавируса по 20 тыс. рублей, у главреда RT Маргариты Симоньян счет идет на десятки миллиардов, и ей их выделяют по первому требованию.

Так, в 2019 году телеканал Russia Today потратил на производство видеоматериалов более 22 млрд. рублей, и 90% этой рекордной суммы RT получил из бюджета РФ. При этом прослеживается явная тенденция роста субсидий. О расходах телеканала RT стало известно из отчетности организации "ТВ-Новости", которой принадлежит телеканал. Отчет опубликован на сайте Минюста.

Согласно открытым данным, в минувшем году RT потратил 22,3 млрд. рублей, что на 1,5 млрд. рублей больше, чем в 2018 году. "Это рекордная сумма расходов телеканала с 2013 года, начиная с которого компания раскрывает данные о расходовании бюджетных средств. Она указана в графе о фактическом расходовании "целевых средств, полученных из федерального бюджета, а также от субъектов РФ или муниципальных образований"", - отмечают "Открытые медиа", изучившие отчетность телеканала.

Отмечается, что траты телеканала, который возглавляет медиа-менеджер Маргарита Симоньян, сопоставимы с бюджетом российского города-миллионника. Например, запланированный бюджет Воронежа на 2020 год составляет 22,8 млрд. рублей.

Как отмечается в документе, бюджетные миллиарды ушли "на создание средств массовой информации и их распространение в мировом информационном пространстве". Подробности неизвестны.

В 2020 году RT получит 27,4 млрд. рублей - основную субсидию в размере 23 млрд. рублей, а также 1,4 млрд. рублей на обновление телевизионно-технического комплекса в Москве и 3 млрд. рублей на создание телеканала RT на немецком языке.

Еще 18,3 млрд. и 18,5 млрд. рублей запланированы на расходы Russia Today в 2021 и 2022 годах соответственно.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией наглядно доказал, что Russia Today накручивает просмотры и комментарии на своих видеороликах в YouTube.

За счет дутых показателей руководству RT удается выбивать себе все больше субсидий из бюджета.

Поводом для изучения Russia Today сотрудниками ФБК стало заявление главного редактора телеканала Маргариты Симоньян о том, что недавно сетка YouTube-каналов RT достигла десяти миллиардов просмотров. Суммарно по всем странам за все время существования канала. По заявленному показателю RT обошел даже всемирно известный CNN. ФБК сделал анализ комментариев под видео RT в ютуб. Часть пользователей оставляют комментарии такого характера: "Вот ваш комментарий на испанском, о котором вы попросили", "Поздравляю, вы нашли вьетнамский комментарий" и так далее. Это явно говорит о том, что комментарии были заказаны через одну из интернет-бирж.

Задание, по всей видимости, было описано максимально просто - оставить комментарий на иностранном языке, в зависимости от региона публикации видео.

Большое количество заказных комментариев оказалось под русским роликом RT "Детский финал", на котором воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018. Ролик является одним из самых просматриваемых у Russia Today, однако анализ показывает, что это стало результатом накрутки.

Часть комментариев к роликам RT и просмотры накручиваются через порносайты, утверждают сотрудники ФБК.

"Симоньян предпочитает накручивать просмотры через порносайты. Из-за этого под некоторыми видео можно найти прекрасные и лаконичные порнокомменты", - говорится в публикации.