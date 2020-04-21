Сегодня в мире нет ни одной страны, которая бы не столкнулась с трудностями, являющимися последствием пандемии. Однако Азербайджан правильно определил свои приоритеты в борьбе с коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend депутат Бахруз Магеррамов.

Магеррамов отметил, что Президент Ильхам Алиев на последнем заседании открыто заявил, что "приоритетом для нас является здоровье, жизнь людей и их социальная защита".

"Право на жизнь должно быть защищено не только от агрессии, но и от бездействия. Как сказал сам глава государства, "если бы мы своевременно не приняли превентивные меры, число пациентов в Азербайджане сегодня составило бы не тысячу, а 10-20 тысяч, а может и больше". Как сказал Президент Ильхам Алиев,"государство преследовало одну цель - выйти из этой ситуации с наименьшими потерями, оказать помощь гражданам, защитить их от этого бедствия и обеспечить их социальную защиту", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что сегодня около 600 тысяч человек получают материальную поддержку от государства.

"Заработная плата работников государственного сектора выдается в полном объеме, и государство решило создать 90 тысяч платных общественных рабочих мест в 2020 году, что вдвое больше прогноза. Также на начальном этапе было принято решение о предоставлении помощи в размере 190 манатов 200 тысячам нуждающихся в социальной защите, но на очередном этапе решением главы государства число людей, относящихся к этой категории, было доведено до 600 тысяч. Уже 20 тысяч человек ежедневно получают указанную помощь. Неслучайно, что социально-экономический пакет изначально оценивался в один миллиард манатов, а сегодня прогнозируется, что он превысит 3,5 миллиарда манатов. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что Азербайджан готов увеличить эту сумму ради защиты здоровья и благополучия населения", - сказал он.