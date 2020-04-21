Полад Бюльбюльоглу: Составляются списки для возвращения азербайджанцев на родину из России

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу рассказал, что сегодня делает республика для возвращения своих граждан из РФ на родину, передает Day.Az со ссылкой на Мир 24.

"С первых дней вот этой ситуации в посольстве была организована горячая линия, которая работает круглосуточно семь дней в неделю, чтобы граждане могли звонить и обращаться. Мы сейчас составляем списки граждан Азербайджана, находящихся в России, чтобы, как только будет какая-то возможность на границе, пропустить. Неуправляемый поток трудно переводить через границу", - заявил дипломат.

Отметим, ранее был запущен портал Evə gedirəm, предназначенный для регистрации граждан Азербайджана, желающих вернуться на родину из-за рубежа.

На первом этапе возможностями портала смогут воспользоваться находящиеся в России соотечественники.

Обратившиеся граждане будут возвращены в Азербайджан поэтапно за счет государства и помещаться на карантин (срок две-три недели).

Регистрация на портале продлится с 18 по 23 апреля.