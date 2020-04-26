Именно своевременная реакция государства на коронавирус уберегла Азербайджан от кризиса
Известно, что негативное воздействие пандемии на мировую экономику заставило Азербайджан мобилизовать все ресурсы, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.
Об этом Day.Az сказал посол волонтеров Европейских игр и Игр исламской солидарности Эльчин Сафаров.
В то же время, он считает верной поддержку со стороны государства сфер, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, поскольку бюджет страны социально ориентирован.
"Многие граждане столкнулись с риском потерять работу. Прежде всего, это касается людей, занимающихся торговлей, работающих в сфере строительства, общественного питания, отельной сфере и так далее. Однако благодаря разработке своевременного плана поддержки социального обеспечения населения, удалось сохранить благосостояние граждан, и это очень хорошо было воспринято со стороны общества", - заявил Сафаров.
По его словам, отрадно, что правительство Азербайджана реагирует на все вопросы и заявляет, что в будущем не будет "экономического шока". "Наступает лето, и постоянное уделение внимания развитию сельского хозяйства должно стать одним из самых важных шагов для сохранения экономики на плаву", - считает Сафаров.
Посол волонтеров напомнил, что в нынешнюю эпоху коронавируса все страны принимают различные меры для защиты здоровья своих граждан.
"В этом смысле слова Президента Ильхама Алиева "Народ Азербайджана и его социальное обеспечение находятся в центре политики государства" являются актуальными, и все граждане гордятся этим. Своевременные и правильные экономические шаги позволили стране нарастить свои валютные резервы, и сегодня мы избежали попадания в долговой кризис, как это произошло в некоторых странах", - резюмировал Эльчин Сафаров.
Абдул Керимханов
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