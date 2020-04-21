Анар Мамедов: Социальные реформы, осуществляемые Президентом Ильхамом Алиевым, служат исключительно интересам государства и народа

Социальные реформы, осуществляемые Президентом Ильхамом Алиевым, служат исключительно интересам государства и народа.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Анар Мамедов.

Депутат отметил, что благодаря шагам, предпринимаемым главой государства, целенаправленным и упреждающим мерам в борьбе с пандемией коронавируса, Азербайджан является примером для ведущих стран с точки зрения предотвращения широкого распространения инфекции и человеческих потерь.

Мамедов подчеркнул, что распоряжения для усиления социальной поддержки широкой группы населения, подписанные главой государства в столь трудный момент, являются свидетельством усиления социальной политики Азербайджана: "В Плане мероприятий, утвержденном для выполнения распоряжения главы государства от 19 марта с целью поддержки занятости и социального благополучия отражены 10 программ по 4 направлениям. Эти меры служат защите здоровья и соответствующего уровня жизни населения и сохранению рабочих мест. Глава государства всесторонне проинформирован о всех социально-экономических вопросах, беспокоящих население, держит их под пристальным вниманием, дает серьезные и актуальные поручения по возникающим проблемам, лично контролируя результаты. В эти трудные дни для усиления социальной защиты людей государство выплачивает заработную плату 300 тысячам граждан, работающим в сферах, больше всего подвергшихся воздействию пандемии. Также для обеспечения финансовой стабильности около 300 тысячам микропредпринимателей государство выделило крупные материальные средства. Всего была обеспечена занятость с сохранением зарплаты 1 млн 629 тысяч работников, в том числе, 81 тысячи по государственному и 719 тысяч человек по частному секторам".

Депутат напомнил, что в рамках дополнительных мер соцподдержки по инициативе Президента Ильхама Алиева от 17 апреля было выделено 600 миллионов манатов для обеспечения занятости и социального благополучия, охватывающих 2,5 миллиона граждан: "Также с 1 марта 2020 года до 1 числа следующего после отмены карантина месяца продлен истекший срок инвалидности лиц, в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья. Соцпакет в 2,6 миллиона манатов охватывает 14 тысяч человек. Также в апреле-мае на 100 киловатт-часов увеличен льготный лимит электроэнергии, и выделено 10 миллионов манатов. Предусмотрена и оплата обучения студентов, являющихся членами семей, относящихся к социально уязвимой группе населения, на что также выделено 40 миллионов манатов. Как видно, социальные реформы, осуществляемые Президентом Ильхамом Алиевым, служат исключительно интересам государства и народа. Самое главное, что власти каждым шагом подтверждают, что находятся рядом со своими гражданами. Эти реформы укрепляют уверенность в том, что в социально-экономической сфере будут осуществлены важные перемены, направленные на повышение уровня жизни граждан. Как отметил глава государства, в центре политики Азербайджана стоит народ, дальнейшее улучшение их социального благосостояния. По мере роста экономической мощи страны последовательно будут осуществляться и меры по усилению социальной защиты населения".