Эльшад Мамедов: Своей реакцией на пандемию азербайджанское государство снова показало, что оно рядом с народом

Действия Президента Ильхама Алиева в течение последних недель продемонстрировали, что государство осознает те глубокие социально-экономические проблемы, которые сформировались в стране под воздействием внешних шоков, связанных с пандемией и структурным кризисом в мировой экономике.

Об этом сказал Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

Государство продемонстрировало, что оно рядом с народом, подчеркнул наш собеседник.

"Еще с прошлого года Азербайджан в опережающем формате начал готовиться к сложной экономической ситуации во всем мире. Считаю, что политика, направленная на позиционирование Азербайджана как социального государства, продолжится. Надеюсь, что участие государства в экономике будет возрастать, и в опережающем формате это будет касаться непосредственно социальной составляющей", - отметил экономист.

По словам Мамедова, развитие социальной сферы, социальная поддержка населению крайне важны, особенно в современных экономических условиях. Это очень важно с точки зрения реализации политики, направленной на защиту интересов широчайших слоев населения. Вместе с тем, наряду с социальной составляющей эти меры имеют большой макроэкономический эффект, потому что таким образом повышается покупательская способность на внутреннем рынке.

"В условиях, когда мировая экономика войдет в процесс деглобализации, крайне важна политика, направленная на внутренний рынок. Расширение внутреннего платежеспособного рынка должно дать стимул увеличению инвестиций в национальную экономику, росту деловой активности, улучшению инвестиционного климата. Поэтому та политика, которая стала реальностью с прошлого года, когда социальные расходы резко возросли, должна продолжаться. И думаю, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане будут реализовываться меры, направленные на устойчивый экономический рост и серьезную соцподдержку широких слоев населения", - сказал Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева