Социальные меры, предпринятые под руководством Президента Ильхама Алиева, позволили населению легче перенести коронавирусный кризис

Принятые правительством Азербайджана меры для сохранения благосостояния населения во время пандемии коронавируса являются весьма эффективными.

Об этом в интервью Day.Az сказал доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), кандидат экономических наук Николай Кульбака.

"Эти меры грамотны прежде всего потому, что они направлены на защиту малого и среднего бизнеса, на поддержку конкретных людей, а не на отрасли. Потому что при этом кризисе, в отличие от многих предыдущих, страдать будет прежде всего малый и средний бизнес, сфера услуг, обычные люди, а не фирмы и крупные предприятия. Это не отраслевой кризис, а кризис, который затронет все отрасли. Поэтому набор мер сам по себе очень правилен и оправдан", - заявил Кульбака.

По мнению нашего собеседника, те меры, которые приняты по поручению Президента Ильхама Алиева, показывают, что глава государства старается сделать так, чтобы люди легче перенесли кризис.

"Безусловно, важно держать под контролем выполнение мер, понимать, что между словами и документами есть большая разница. Следует реализовывать конкретные решения и в конкретных цифрах. В то же время, я одобряю меры, принятые правительством Азербайджана", - считает доцент РАНХиГС.

"В целом, Азербайджан, согласно опубликованным цифрам, идет по достаточно неплохому сценарию, который лучше многих стран мира. По всей видимости, на это сказываются достаточно грамотные меры изоляции, и то что люди придерживаются этих мер.

Во-вторых, по динамике заболевания видно, что у большинства стран мира пик пандемии еще впереди. Когда он точно наступит сказать нельзя, но ясно то, что когда цифры будут больше и по смертности и по числу заболеваний. Но пока результат по Азербайджану позволяет надеяться, что ситуация будет под контролем и не выйдет за пределы достаточно терпимого сценария.

Все специалисты утверждают, что ситуация будет сложная, но хочется верить, что Азербайджан сможет извлечь выводы из ошибок других стран, сможет принять правильные решения, запас времени еще есть и будем надеяться что все будет хорошо", - подытожил Николай Кульбака.

Абдул Керимханов