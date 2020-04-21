Состоялось онлайн-заседание Милли Меджлиса с участием независимых депутатов

Сегодня состоялось онлайн-заседание Милли Меджлиса (парламент) с участием спикера Сахибы Гафаровой и беспартийных депутатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этой информацией поделился на своей странице в Facebook вице-спикер парламента Адиль Алиев.

Он отметил, что независимые депутаты являются наиболее многочисленной группой в парламенте после правящей партии "Ени Азербайджан".

"Именно поэтому, будучи представителем независимых депутатов на должности вице-спикера парламента, я придаю большое значениe обмену мнениями между нами.

Заседание оказалось крайне продуктивным. Независимые депутаты выступили по вопросам повестки, выдвинули свои предложения. В целом, это заседание своего рода новшество в истории парламента. В ходе своего последнего выступления в Милли Меджлисе Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность роли независимых и оппозиционных депутатов в управлении парламента. Сегодняшнее онлайн-заседание соответствует политическому курсу, объявленному главой государства.

Естественно, основной темой обсуждений стали меры по борьбе с коронавирусом в стране. Наша страна, как и все человечество, продолжает борьбу. На данном этапе мы избежали опасности. Число инфицированных снижается, а вылечившихся - наоборот растет. Это крайне позитивная тенденция. Политика Президента и государства, решительные шаги предпринятые в последние два месяца, застраховали Азербайджан от трудностей, с которыми столкнулись другие страны. Как подчеркнул глава государства, Азербайджан достойно выходит из сложившейся ситуации. Это позволяет нам начать поэтапную отмену карантина в ближайшие дни. Мы, независимые депутаты, также являемся сторонниками постепенной отмены карантина", - написал Адиль Алиев.