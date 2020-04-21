https://news.day.az/politics/1226542.html Фонд Euractiv представил видеоролик о поддержке Центром Гейдара Алиева стран, пострадавших от пандемии - ВИДЕО
Фонд Euractiv представил видеоролик о поддержке Центром Гейдара Алиева стран, пострадавших от пандемии - ВИДЕО
На интернет-странице ведущей медиакомпании, зарегистрированной в Бельгии, - Фонда Euractiv - представлен видеоролик, в котором отражена проекция флагов Италии, Испании, Франции, Германии и Евросоюза под аккомпанемент музыки соответствующих стран на всемирно известном здании Центра Гейдара Алиева, что символизирует солидарность с европейскими странами и Евросоюзом в борьбе с пандемией коронавируса COVİD-19.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Фонде Euractiv.
Данный видеоролик будет демонстрироваться на влиятельном новостном портале EurActiv, который имеет самую широкую аудиторию среди медиа-институтов Евросоюза в течение недели.
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