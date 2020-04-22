Нагиф Гамзаев: Азербайджанская модель эффективной борьбы с коронавирусом

В этой сложной ситуации, когда мир сталкивается с пандемией коронавируса, Азербайджан вновь продемонстрировал свою экономическую и социальную мощь.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламента) Нагиф Гамзаев.

Как заявил наш собеседник, в то время как ряд развитых стран обратился к Международному валютному фонду и Всемирному банку, другим международным организациям за помощью, Азербайджан продемонстрировал свою способность побеждать невидимого "врага" собственными силами.

"Благодаря предусмотрительности и своевременным решениям Президента Ильхама Алиева ситуация в нашей стране стабилизировалась, и были приняты все необходимые меры для защиты безопасности и социального обеспечения граждан. Вот почему Азербайджан является примером как страна, успешно борющаяся с коронавирусом, но и как образец в этой области", - подчеркнул Гамзаев.

По мнению парламентария, шаги, предпринятые во время пандемии, особенно в области социальной защиты и занятости, заслуживают похвалы.

"В настоящее время по поручению Президента Ильхама Алиева все внимание в стране сосредоточено на социальном обеспечении и занятости населения. В рамках программы государственной поддержки воздействие пандемии коронавируса на граждан сводится к минимуму и обеспечивается устойчивость экономики", - сказал он.

Депутат считает, что на экономическом совещании, состоявшемся 14 апреля в формате видеоконференции, а также на онлайн-встрече с руководителями министерств экономики, труда и социальной защиты населения, инструкции Президента Ильхама Алиева по укреплению социального обеспечения всех наших граждан, затронутых пандемией, были встречены населением с большим удовлетворением.

"По решению Президента Ильхама Алиева выплата пособий безработным в настоящее время охватывает теперь 600 000 человек, а не 200 000. В то же время расширение целевых программ социальной помощи и самозанятости в рамках проекта социального пакета также находится в центре внимания. Субъекты предпринимательства и индивидуальные предприниматели также смогут воспользоваться социальными пакетами во время пандемии. Из Фонда страхования было выделено 70 миллионов манатов для привлечения 12 000 семей к программе самозанятости.

Одним из показателей огромной ценности, которую Азербайджанское государство придает своим гражданам, является то, что к концу года будут реализованы все запланированные социальные программы, проекты для вынужденных переселенцев и других категорий людей. Принятые решения и реализованные проекты еще раз подтверждают, что все ресурсы экономики страны, основанные на серьезных ресурсах, рассчитаны на благосостояние наших граждан, работающих в социальной сфере, и направлены на их обслуживание", - заключил Нагиф Гамзаев.

Абдул Керимханов