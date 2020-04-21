Граждане пишут: Господин Президент, все мы являемся свидетелями большой работы, осуществляемой Вами для нашего народа

От граждан со всех регионов республики продолжают поступать благодарственные письма в адрес Президента Ильхама Алиева. Жители нашей страны приветствуют решительные шаги, предпринимаемые главой государства в борьбе с коронавирусом, его внимание и заботу о народе.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет некоторые из этих писем со ссылкой на сайт Президента.

Ветеран Карабахской войны из Билясуварского района Эмин Мехтиев пишет: "Уважаемый господин Президент, я горжусь таким руководителем, как Вы. Я - ветеран Карабахской войны, в настоящее время работаю учителем. Каждый раз, рассказывая ученикам о развитии нашего государства, великом лидере, Вашей работе для Азербайджана, испытываю чувство гордости. Вы всегда думаете о народе. В эти тяжёлые дни возросли Ваши заботы. Под Вашим руководством мы достойно преодолеем эти дни, и я буду рассказывать ученикам о том, как Вы защитили наш народ в этой борьбе. Да хранит Вас Аллах!".

Пенсионерка Гунча Гафарова из Насиминского района Баку пишет: "Дорогой и многоуважаемый господин Президент, выражаю Вам признательность за многочисленные меры, предпринятые Вами по предотвращению распространения в нашей стране пандемии COVID-19. Мне 69 лет, я пенсионерка. В эти тяжёлые дни Вы отнеслись к каждой семье азербайджанского народа как к своей. Благодаря Вашей дальновидной политике в нашей стране сведены к минимуму отрицательные последствия пандемии. Выражаю Вам признательность за это. Прошу Аллаха ниспослать Вам долгую жизнь и здоровье".

Студент из села Гусейнгаджилы Масаллинского района Шахрияр Джафарли пишет: "Уважаемый господин Президент, как молодой гражданин Азербайджана, пишу Вам это письмо для того, чтобы выразить признательность. Вы заботитесь о нас в эти тяжёлые для мира дни. Вы проявляете внимание к гражданам Азербайджана, которого нет во многих странах мира. Поэтому мой отец всегда говорил нам "Гордитесь тем, что вы азербайджанцы". Эту любовь и заботу даровали нам Вы. Вы никогда не забываете ни об одном гражданине, заботитесь и о нас, студентах. От себя лично и от имени моей семьи выражаю Вам глубокую признательность. Да хранит Вас Аллах".

Вынужденная переселенка из Физулинского района Егяна Фараджева пишет: " Будучи гражданами, проживающими в прифронтовой зоне, верим, что мы благодаря Вашей и Мехрибан Алиевой сильной воле и решительной политике скоро победим эту пандемию. Предпринимаемые Вами шаги уже дают свои плоды. Статистические данные о пандемии, опубликованные в течение нескольких дней, дают основания для оптимизма. Кто знает, может быть, наша победа над этим непреодолимым врагом для многих станет началом наших следующих побед. Надеемся, что благодаря Вам мы победим коварного врага и освободим наши земли от оккупации. Да хранит Аллах Вас и членов Вашей семьи!".

Учительница из города Шеки Мансура Джебраилова пишет: "Уважаемый господин Президент, я, простая гражданка Азербайджана, учительница, работник культуры, горжусь Вами. Мы видим, какую большую работу Вы осуществляете для нашего народа. Приветствуем Вас и молимся за Вас в борьбе с этим вирусом, охватившем весь мир. Выражаем Вам признательность за внимание и заботу об азербайджанском народе. Иншаллах, благодаря Вашей продуманной политике, превентивным мерам нашего государства, скоро мы спасемся от этого невидимого вируса. Я и моя семья молимся Аллаху за то, чтобы Всевышний хранил Вас, наших врачей, армию, всех участвующих в этой борьбе. Амин. Дорогой наш Президент, мы сильны с Вами. Да хранит Вас Аллах!".

Житель Физулинского района Вюсат Халилов пишет: "Дорогой и многоуважаемый господин Президент, от имени жителей Физулинского района, проживающих в прифронтовой зоне, выражаем Вам глубокую признательность за то, что находитесь рядом с нами, простыми гражданами, в эти тяжёлые дни, за предоставление 190 манатов безработным и малообеспеченным семьям в период карантина. Мы ещё раз убедились в том, что не ошиблись в выборе лидера. Вы - руководитель, способный, как общенациональный лидер, вести народ вперёд, демонстрируя большую волю. Да хранит Вас Аллах!".

Ляман Рамазанова из города Сумгайыт пишет: "Уважаемый господин Президент, мы признательны Вам за то, что Вы не позволили широко распространиться в нашей стране пандемии коронавируса. Благодаря своевременно принятым мерам сегодня мы находимся в здравии в домах рядом со своими семьями. Героизм многих людей в этой борьбе воодушевляет нас на победу. Господин Президент, являясь знаменосцем, Вы ведёте за собой народ, Вы - архитектор этой победы. Да хранит Вас Аллах!".

Замина Джафарова из Хатаинского района города Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, благодаря Вашей мудрой политике Азербайджан превратился в райский край. Именно под Вашим руководством государство своевременно приняло превентивные меры в борьбе с коронавирусом. В результате в Азербайджане очень мало больных. Сегодня Вы вновь доказали, что служите азербайджанскому народу. Все упредительные меры, предпринятые в нашей стране против инфекции COVID-19, являются гарантом здоровья наших граждан. Материальная и моральная поддержка безработных граждан и предпринимателей является олицетворением заботы истинного руководителя, главы государства. Наш дорогой Президент, иншаллах, под Вашим руководством жизнь в нашей стране вновь войдёт в привычное русло. Вы - лидер, завоевавший доверие народа. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Немат Алиев из шекинского села Гудула пишет: "Уважаемый Президент! В борьбе с болезнью коронавируса, которая охватила весь мир, в нашей республике под Вашим руководством проводится большая работа. Мы ежедневно внимательно слушаем Ваши выступления по телевизору. Каждый день слышим о подписанных Вами решениях. Выражаем Вам признательность за средства, выделенные из резервного фонда для покрытия расходов производителей сельскохозяйственной продукции во время эпидемии коронавируса, оценку, данную труду простых сельчан. Желаем Вам новых успехов в Вашей неустанной деятельности".

Житель села Гуллар Балакенского района Ибрагим Шихмамедов пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, приветствую Вас и выражаю Вам в этом письме глубокую признательность. Мы благодарим Вас за то, в период, когда каждый человек ощущает дыхание смерти, Вы были вместе с народом, приняли превентивные меры по предотвращению пандемии COVID-19 в нашей стране. Мы верим, что скоро избавимся от этой напасти, наша жизнь вернется в прежнее русло. Большое спасибо за все, что Вы сделали, господин Президент. От имени всей нашей семьи благодарим Вас. Как хорошо, что Вы есть. Как хорошо, что Президентом этой страны являетесь Вы. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Предприниматель Гейдар Самедов из села Мюрсагулу Нефтчалинского района: "Господин Президент, соответствующие профилактические и превентивные меры, утвержденные Вами для предотвращения распространения нового типа коронавируса (COVID-19) в нашей стране, обеспечение социальной устойчивости малообеспеченных слоёв населения, а также предоставление финансовой поддержки предпринимателям, пострадавшим от пандемии, привлечение людей к социальной солидарности являются одними из ключевых факторов единства государства и граждан.

Как частный предприниматель, фермер, я полностью поддерживаю Вашу целенаправленную внутреннюю и внешнюю политику и приветствую Ваши реформы, неустанно осуществляемые в трудный для нашей страны период. Вы обеспечиваете развитие Азербайджана. То, что Вы спасли Азербайджан от пандемии - это история. Предотвращение больших человеческих жертв от нового типа коронавируса стало возможно благодаря Вашим продуманным и упреждающим мерам. Мы, как частные предприниматели, осознавая социальную ответственность, полностью поддерживаем все Ваши призывы".

Шафа Гаджиева из поселка Сабир Шамахинского района: "Уважаемый господин Президент, благодаря Вашим своевременным решениям в борьбе с коронавирусом наша страна находится в одном ряду с наиболее развитыми странами. Это результат дальновидности главы государства. От имени моей семьи и моих близких выражаю Вам глубокую благодарность за то, что Вы думаете о благосостоянии наших семей, детей, минимизировали ущерб, причиненный вирусом в эти трудные дни. Я горжусь тем, что являюсь гражданкой государства, руководителем которого являетесь Вы. Я всегда с Вами в Ваших решениях, принятых на благо нашего государства".

Житель села Сарыджалы Тертерского района Эльшан Асадов: "Уважаемый господин Президент, льготы, своевременно предоставленные народу Азербайджана, Ваши шаги по улучшению социального положения малоимущих семей, увеличение единовременных выплат безработным и ищущим работу лицам с 200 тыс. до 600 тыс. человек являются очень важным шагом для нашего народа. Закрытие государственных границ в соответствии со своевременными Вашими поручениями - очень важный шаг для нашего народа. Мы всегда доверяли Вам и в дальнейшем будем продолжать доверять. Мы гордимся тем, что у нас такой Президент, Верховный главнокомандующий как Вы. Господин главнокомандующий, от имени моей семьи выражаю Вам признательность".

Татьяна Равчеева из села Ивановка Исмаиллинского района: "Уважаемый господин Президент! Вы, в это тяжёлое время, как и всегда, находитесь рядом с народом, проявляете неустанную заботу о нём. Все Ваши мысли и деяния направлены на сохранение жизни людей, защиту их здоровья, улучшение материального благосостояния. Применяемые Вами меры по борьбе с коронавирусом в полной мере говорят о доброте Вашей души, глубине любви, силе и мудрости Вашей мысли. От имени своей семьи и от себя лично выражаю Вам, прекрасному человеку и мудрому руководителю, признательность за заботу о своём народе. Уверена, что вместе мы справимся с этой бедой. Мы всегда с Вами, а вместе мы - сила! Пусть Бог хранит Вас, ниспошлёт Вам здоровья!".

Ветеран Карабахской войны из села Тюркоба Масаллинского района Физули Абдуллаев: "Многоуважаемый господин Президент, как участник Карабахской войны приветствую Вас за солидарность с народом в эти трудные дни, за то, что Вы интересуетесь проблемами людей, даете поручения для их разрешения. В частности, нас очень радует, что в борьбе с коронавирусом Вы превыше всего ставите здоровье граждан и даете целенаправленные решения. Отрадно, что Вы принимаете важные и соответствующие решения. В каждом из Ваших выступлений чувствуется Ваша забота о здоровье нашего народа. Благодарим Вас за то, что Вы так сильно любите свой народ".

Житель села Боят Уджарского района Шамиль Алиев: "Уважаемый господин Президент, в то время, когда страны с самой развитой медициной были беспомощны в борьбе с пандемией коронавируса, охватившей весь мир, находились в сложной ситуации, в результате Вашей дальновидной политики в Азербайджане были приняты эффективные превентивные меры. Вы предпринимаете решительные шаги для охраны здоровья граждан Азербайджана, а также семей шехидов, принимаете важные решения. Мы верим, что благодаря Вашей мудрости наш народ в скором времени будет спасен от этой напасти. Господин Президент, мы гордимся тем, что являемся гражданами Азербайджана, у нас такой глава государства, как Вы. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Народная артистка Азербайджанской Республики Роза Джалилова пишет: "Уважаемый господин Президент, правильная политика, проводимая Вами для развития нашей страны и повышения благосостояния нашего народа, всегда нас радует и воодушевляет. Помощь и добрые дела, которые Вы, обладая большим сердцем, оказываете народу в эти трудные дни, бесценны и достойны одобрения. Единство - это возрождение. Тесно сплотившись вокруг Вас, мы станем великой силой и скоро достойно преодолеем пандемию коронавируса. В 91 год я надеюсь и верю в это. Господин Президент, желаю Вам новых успехов на высшем государственном посту, крепкого здоровья, долгих лет жизни, и пусть Всевышний поможет нашему народу, руководителем которого Вы являетесь".

Ясин Шихлы из села Агабагы Зардабского района: "Уважаемый господин Президент, наш мир столкнулся с бедствием. В то время как все страны мира находятся в сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса, граждане Азербайджана живут в комфорте. Выражаем Вам признательность за внимание о нашем здоровье, заботу о нас. Мы - граждане поддерживаем Вам и гордимся Вами. Да ниспошлет Аллах Вам долгих лет жизни, здоровья".

Житель города Баку Вагиф Микаилов: "Уважаемый господин Президент, мы читаем из газет, видим по телевизору, что коронавирус парализовал весь мир. Закрылись рабочие места, экономики стран, можно сказать, заморожены. В результате Вашей правильной оценки ситуации с первых дней пандемии и принятия очень серьезных мер, сегодня люди в нашей стране практически не чувствуют воздействия этого вируса. Выражаю Вам признательность за заботу об Азербайджане, народе. Желаю Вам новых успехов в этой ответственной деятельности, здоровья и долгих лет жизни. Да хранит Аллах Вас, Мехрибан ханым и Ваших детей. Аминь!".

Бахрам Мамедзаде из села Гошаговаг Агдашского района: "Уважаемый господин Президент, такие качества, как сострадание, милосердие, гуманизм, всегда были самыми важными жизненными ценностями для Вас и Мехрибан ханум Алиевой. Это и сегодня так. Вы еще раз продемонстрировали эти качества в борьбе с пандемией коронавируса, распространенной во всем мире. От своего имени и от имени членов моей семьи выражаю Вам благодарность за защиту, заботу об азербайджанском народе, применив особый карантинный режим в нашей стране. Мы гордимся Вами. Большое спасибо за все".

Иманверди Агаев, Махир Гасанов и Гошгар Дадашев из города Лянкяран пишут: "Ваше превосходительство, господин Президент, опасность коронавируса в настоящее время угрожает всему миру. Это ужасная трагедия. Мы сердечно приветствуем проводимые под Вашим руководством меры против этой беды. Благодарим за то, что делаете все возможное, чтобы защитить нас от этой чумы. Выражаем Вам признательность, особенно за условия, созданные для граждан, прибывших в страну, высокий уровень медицинского обслуживания и лечения людей в карантине. Господин Президент, мы воодушевлены Вашей заботой и гуманностью Мехрибан ханум. Верим, что все мы будем здоровы и счастливы. Да хранит Вас Аллах!".

Закир Мирзоев из поселка Рамана Сабунчинского района города Баку: "Уважаемый Президент, от имени членов моей семьи и лично от своего имени выражаю Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиеве глубокую признательность за помощь и поддержку, оказанную гражданам в эти трудные для нашего государства и народа дни. Тот факт, что государство протягивает руку помощи как безработным, так и работодателям, свидетельствует о Вашей заботливости и духовном богатстве. Вы еще раз доказываете, что стоите на страже здоровья нашего народа, способны вывести наше государство из этой сложной экономической ситуации. Желаю Вам новых успехов и неиссякаемой энергии на этом почетном посту. Азербайджанский народ с Вами".

В письме Кямали Мамедовой из Гянджи говорится: "Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса охватила все человечество, повергла даже крупные страны. Ваш своевременный и дальновидный подход к этому безграничному вирусу спас наш народ от больших потерь. Выражаем Вам за это глубокую признательность. Сегодня наша страна является собой пример для мирового сообщества в борьбе с пандемией. Меры, принимаемые в связи с социальной защитой населения, также защищают благосостояние граждан. Мы еще раз благодарим Вас за своевременные меры, говорим "Большое спасибо".

Пюнхан Ализаде из Саатлинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса объявила войну странам всего мира, в том числе самым развитым государствам, нанесла серьезный удар по экономике всех стран. Несмотря на глобальный кризис, благодаря Вашей взвешенной политике и решительной позиции ситуация в Азербайджане находится под контролем. Уважаемый Президент, заверяем Вас, что наш народ верит в Вас и доверяет лишь Вам. Уверены, что благодаря Вашему мудрому руководству наше государство в скором времени достойно преодолеет эту ситуацию. Мы счастливы, что в этот трудный день для Родины у нас есть Президент, который всегда со своим народом, чье сердце бьется в унисон с его народом. В такой день Вы - опора для народа. Знайте, мы всегда за Вами".