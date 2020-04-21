Президент Ильхам Алиев объявил выговор главе Исмаиллинского района

21 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому главе Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахиду Рза оглу Багирову объявляется выговор за нарушение правил особого карантинного режима, введенного с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.