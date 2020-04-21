https://news.day.az/politics/1226567.html Президент Ильхам Алиев объявил выговор главе Исмаиллинского района
Президент Ильхам Алиев объявил выговор главе Исмаиллинского района
21 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому главе Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахиду Рза оглу Багирову объявляется выговор за нарушение правил особого карантинного режима, введенного с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики.
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