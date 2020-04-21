Насиб Махамалиев: Государство оказывает серьезную поддержку пострадавшим от воздействия пандемии предпринимателям

Меры, принимаемые в Азербайджане по предотвращению влияния пандемии коронавируса на экономику и благосостояние населения стран, адекватны существующей ситуации, и высоко оцениваются людьми. Государство оказывает серьезную поддержку бизнес-структурам, субъектам предпринимательства, пострадавшим от воздействия пандемии.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Насиб Махамалиев, передает Day.Az.

Депутат отметил, что на заседании в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова глава государства заявил, что проводимые меры будут расширены: "На первоначальном этапе выплата пособия в 190 манатов предусматривалась для 200 тысяч безработных. Однако, учитывая количество поступающих обращений, Президент Ильхам Алиев поручил довести эту цифру до 600 тысяч, и уже более 230 тысяч человек получили эти средства. Это пример государственной заботы о малообеспеченных и временно потерявших доходы людях. Первоначально общий пакет поддержки в связи с коронавирусом предусматривался в размере 2,5 млрд манатов, однако на заседании Президент Ильхам Алиев дал дополнительные поручения, отметив, что эта цифра составляет 3 млрд манатов и, в зависимости от ситуации, может превысить 3,5 млрд манатов".

Депутат добавил, что бизнес-структурам, субъектам предпринимательства, пострадавшим от воздействия пандемии, оказывается серьезная поддержка, финансовая помощь со стороны государства: "Кроме того, с обеспечением занятости сохранена заработная плата 1 млн 629 тысяч работников, в том числе, 910 тысяч - государственного и 719 тысяч частного секторов. Благодаря этим мерам в стране в период карантина созданы все условия для нормальной жизни людей. Это яркий пример внимания и заботы, которую Президент Ильхам Алиев проявляет к здоровью и благосостоянию людей. В этом направлении проводится системная работа. Вся проводимая работа высоко оценивается азербайджанским народом. В недавно проведенном опросе было выражено доверие населения Президенту Ильхам Алиеву. Во время опроса 94,7% граждан Азербайджана выразили доверие главе государства".