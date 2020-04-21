Состоялась встреча министерств иностранных дел Азербайджана и Армении

21 апреля министры иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения провели видеоконференцию с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Дискуссии между сторонами продолжались более полутора часов.

Как передает Trend, в ходе встречи стороны обсудили влияние глобальной пандемии COVID 19 и последние события в регионе.

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