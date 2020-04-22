Азербайджан показал пример, как быстро и эффективно отвечать на вызовы современности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и правительство показали пример, как быстро и эффективно отвечать на вызовы современности.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend руководитель "Информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.

По его словам, Азербайджанская Республика столкнулась на самом деле не с одним, а сразу с двумя вызовами: "Пандемия коронавируса и падение цен на нефть. Последнее наносит серьезный удар по всем экспортерам нефти. Дело в том, что в рамках ОПЕК + по сравнению с первым кварталом 2020 года сокращение добычи составит всего 4,3 миллиона баррелей в день. Реальное падение спроса на нефть из-за коронавируса в апреле-мае составит около 19 миллионов баррелей в день. Однако, на этот случай у Баку накоплены соответствующие финансовые резервы".

Эксперт отметил, что режим карантина - это стандартная мера по борьбе с пандемией, альтернативы которой нет: "Но, ввод карантинного режима означает поставить экономику на паузу, столкнуться с ростом безработицы, сокращением зарплат и прочим. Ведь в Азербайджане, как и в любой развитой экономике, гармонично присутствует и частный, и государственный сектора. Однако Президент Азербайджана Ильхам Алиев и правительство показали пример, как быстро и эффективно отвечать на вызовы современности. В общей сложности, в рамках программы, реализуемой в данном направлении, количество общественных рабочих мест достигло 90 000. До введения особого карантинного режима около 38 000 человек были трудоустроены и продолжают работать. Также запущен механизм обеспечения безработных и неофициально трудившихся лиц, которые лишились работы из-за введения особого карантинного режима, единовременными выплатами на уровне прожиточного минимума в стране - в размере 190 манатов".

Разуваев считает, что Азербайджан показал пример и странам СНГ, и странам тюркского мира: "Азербайджанский опыт противодействия пандемии и ее последствиям интересен и нам в Москве".