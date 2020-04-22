Украинский ютуб-канал посвятил свой выпуск заявлениям азербайджанского депутата Арзу Нагиева

Украинский ютуб-канал "20 % AZ" посвятил свой выпуск от 17 апреля 2020 года материалам, опубликованным Trend на основании высказываний депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиева, передает Day.Az.

Суть высказываний депутат сводиться к тому, что в результате успешной внешней политики Президента Ильхама Алиева результаты т.н. "выборов" в оккупированном Нагорном Карабахе никто не признал.

Подписчики канала горячо откликнулись на слова депутата, продемонстрировав свою поддержку и солидарность с ним.

Представляем ссылку на вышеуказанный выпуск канала: