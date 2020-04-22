https://news.day.az/politics/1226852.html Украинский ютуб-канал посвятил свой выпуск заявлениям азербайджанского депутата Арзу Нагиева - ВИДЕО
Украинский ютуб-канал посвятил свой выпуск заявлениям азербайджанского депутата Арзу Нагиева - ВИДЕО
Украинский ютуб-канал "20 % AZ" посвятил свой выпуск от 17 апреля 2020 года материалам, опубликованным Trend на основании высказываний депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиева, передает Day.Az.
Суть высказываний депутат сводиться к тому, что в результате успешной внешней политики Президента Ильхама Алиева результаты т.н. "выборов" в оккупированном Нагорном Карабахе никто не признал.
Подписчики канала горячо откликнулись на слова депутата, продемонстрировав свою поддержку и солидарность с ним.
Представляем ссылку на вышеуказанный выпуск канала:
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