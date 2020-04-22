https://news.day.az/politics/1226855.html Комитет по науке и образованию парламента Азербайджана провел онлайн-заседание
Комитет по науке и образованию парламента Азербайджана провел онлайн-заседание
Сегодня комитет по науке и образованию Милли Меджлиса Азербайджана провел онлайн-заседание, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании обсуждались поправки в законы "О статусе военнослужащих", "Об административном производстве", "Об образовании" и "О науке".
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