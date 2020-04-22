Благодарственные письма: Господин Президент, то, что Вы делаете для народа, еще больше укрепило доверие к Вам

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности со всех уголков нашей республики, а также из-за рубежа, в которых люди выражают признательность за проводимую важную работу по охране здоровья и улучшению благосостояния населения Азербайджана во время пандемии коронавируса, спасению нашего народа от этой напасти с минимальными потерями.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет часть этих писем.

Вюсаля Абдулова из турецкого города Адана пишет: "Многоуважаемый господин Президент! Я проживаю в турецком городе Адана. Мой 14-летний сын Аллахверди Салманов, страдающий гемофилией и аутизмом, упал дома с лестницы, отчего у него произошло кровоизлияние в мозг. В течение нескольких дней я оставалась одна с сыном, который боролся со смертью в отделении интенсивной терапии Детской исследовательской больницы города Адана. Вспомнив Ваши слова "Я - Президент азербайджанцев всего мира", я перестала чувствовать себя одинокой. Я вспомнила о материальной и моральной помощи, оказанной в последнее время правительством Азербайджана по Вашему поручению нашим соотечественникам в Турции. Обратившись в Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, я услышала: "Азербайджанское государство стоит за вами". Мой сын был бесплатно обеспечен необходимыми лекарственными препаратами. Это стало также большой моральной поддержкой для меня. Я не чувствовала себя одинокой в трудные дни. Наш дорогой глава государства, Вы еще раз продемонстрировали, что в центре Вашей политики стоит наш народ. В настоящее время лечение моего сына продолжается. В эти трудные дни я всегда чувствовала Вашу поддержку. Большое спасибо за то, что в дни, когда страны мира парализованы, Вы мобилизовали все силы для защиты нашей страны, а также за помощь азербайджанцам, проживающим за рубежом. С Вами Азербайджан непобедим. Да хранит Аллах Вас и вашу семью!".

Вынужденный переселенец из Лачинского района Пахливан Мамедов: "Уважаемый Президент, из-за нагорно-карабахского конфликта в 1992 году я стал вынужденным переселенцем и вместе с семьей поселился в Агджабединском районе. В результате предательства коварных врагов мы потеряли свои дома. Но мы никогда не ощущали трудностей, потому что Азербайджанское государство всегда заботилось о вынужденных переселенцах. В настоящее время я работаю ветеринаром в Лачинском районном ветеринарном управлении. Недавно государство обеспечило нашу семью новым домом. Это яркий пример Вашей постоянной заботы и внимания государства о народе. Господин Президент, от имени нашей семьи выражаю Вам глубокую признательность. Да хранит Вас Аллах, да защитит Он нашу страну от всех бед!".

87-летний житель Кяльбаджарского района, член Совета аксакалов и Союза писателей Азербайджанской Республики, председатель Общественного объединения "Культурный очаг Ашуга Шамшира" Гурбанов Ганбар пишет: "Уважаемый господин Президент, мы гордимся мерами, принятыми под Вашим руководством для предотвращения широкого распространения в Азербайджане коронавируса (COVID-19), который представляет угрозу для всего человечества. К счастью, это заболевание, перед которым оказались беспомощными даже самые развитые страны, современная система здравоохранения, не привело к трагическим последствиям для нашей страны в результате осуществляемых под Вашим непосредственным руководством мер, которые Вы с дальновидностью приняли еще до того, как Всемирная организация здравоохранения объявила его пандемией. Наш народ выражает Вам благодарность за все это, с чувством гордости воспринимает тот факт, что борьба Азербайджана в этой области является примером для других стран. Именно в результате принятых мер в последние дни в нашей стране наблюдается положительная динамика в связи с этим заболеванием, число выздоровевших и выписанных домой пациентов с каждым днем растет. Уважаемый господин Президент, создание Вашими поручениями в целях борьбы с этим заболеванием Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, а также Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, открытие медицинского учреждения "Ени клиника" и предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом промышленном парке, предоставление помощи гражданам, нуждающимся в социальной заботе, проведенные Вами совещания, данные государственным органам соответствующие поручения для решения этой проблемы являются еще одним свидетельством Вашей решительной, последовательной и устойчивой политики в этой области. Все эти меры, Ваше и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой единство с народом в трудные времена, направление всей Вашей деятельности на то, что народ успешно преодолел это испытание, вызывают у граждан душевный подъем. В эти трудные дни весь народ находится в позитивном настроении и вдохновлен Вашим призывом "Вместе мы сильнее!". Уважаемый господин Президент, я, как аксакал, высоко оцениваю Ваши с Мехрибан ханым заслуги. Искренне верю, что благодаря принимаемым мерам наш народ спасется от этой тяжелой болезни с минимальными потерями. Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за это внимание, заботу и поддержку. Да хранит Всевышний Вас, членов Вашей семьи, наш народ и могущественное государство, созданное на прочном фундаменте, заложенном великим лидером Гейдаром Алиевым".

Житель села Тюркекеран Лянкяранского района Салех Джафаров: "Уважаемый господин Президент, объединив всех наших граждан против охватившей мир болезни COVID-19, Вы мобилизовали народ, в том числе нас, на борьбу с этой болезнью. От имени 75 членов моей семьи, включая внуков и правнуков, я выражаю Вам глубокую признательность. Я молюсь о том, чтобы мы успешно преодолели эту беду без потерь. Уважаемый Президент, когда 16 лет назад Вы были избраны Президентом, Вы принесли присягу на Коране, сказав "Я буду президентом каждого гражданина Азербайджана". Оставаясь приверженным своей клятве, Вы трудитесь во имя того, чтобы Азербайджан с каждым годом развивался и процветал. Да хранит Аллах Вас и членов Вашей семьи! Уважаемый Президент и Мехрибан ханым. Вы работаете, а мы будем оставаться дома. Так вместе мы одолеем эту беду".

Вынужденная переселенка из Лачинского района Тюркяна Хасполадзаде: "Дорогой Президент, Вы всегда уделяете особое внимание молодежи, поддерживаете ее. Благодаря этой поддержке роль молодежи в общественно-политической жизни страны возрастает. Наша молодежь приносит новые успехи нашей стране. Господин Президент, Вы в настоящее время проявляете большую заботу и внимание о малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите семьях. В это трудное время, когда мир страдает от коронавируса, ставшего глобальной проблемой, подписанные Вами распоряжения, направленные на обеспечение благосостояния нашего народа, еще раз показали, что здоровье и благополучие азербайджанского народа, как всегда, является для Вас важнейшим вопросом. От имени лачинцев и семьи Хасполадзаде выражаем Вам и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой признательность за то, что вы делаете для обеспечения безопасности нашей страны, улучшения благосостояния народа".

Секретарь Союза ашугов Азербайджана, заслуженный работник культуры Муса Набиоглу: "Уважаемый Президент, как и все граждане страны, я также выражаю Вам бесконечную благодарность за принятые Вами важные решения, предпринимаемые решительные меры для спасения нашего народа от пандемии, захватившей в последние месяцы весь мир. В результате своевременно осуществляемых Вами, как руководителя страны, мер Азербайджан вошел в ряд стран с наименьшим количеством зараженных коронавирусом, охватившим сегодня весь мир, а также проводящих самую эффективную борьбу против пандемии, превратившейся в глобальную катастрофу. В этой сфере Азербайджан опережает даже самые передовые страны Европы и мира. За короткое время в динамике заражения вирусом наблюдается спад, в последние дни число вылечившихся в несколько раз превышает число новых зараженных, процент смертности от вируса является самым низким в мире. Все это еще раз доказывает, что под Вашим руководством и по непосредственным поручениям в этой сфере осуществляются серьезные меры. Наш народ и мировая общественность еще раз стали свидетелями того, что в Азербайджане здоровье и социальное благосостояние населения являются приоритетными сферами, которым государство придает большое значение, наша страна готова к любым форс-мажорным ситуациям. В период карантинного режима, введенного в связи с возникшей ситуацией, в отличие от многих стран мира, Азербайджан не переживает экономический кризис, в обеспечении населения продовольственными продуктами и другими необходимыми средствами не возникает никаких проблем, наряду с приостановлением предусмотренных социальных проектов, безработным оказывается помощь, осуществляются различные меры для сведения к минимуму нанесенного предпринимателям ущерба, им предоставляется финансовая поддержка. Все это еще раз доказывает, что Вы, как Президент страны, всегда находитесь рядом с народом, прилагаете все усилия для улучшения социального благосостояния населения. Благодаря Вашей дальновидной внешней и внутренней политике с каждым днем растет авторитет нашей страны на международной арене, развивается наша экономика, финансовая устойчивость в республике постепенно укрепляется, существует крепкое единство народа с государством. Уважаемый Президент, еще раз выражаю Вам признательность за проявленную в эти трудные для нашей страны и народа дни решительность, важные меры, предпринимаемые для спасения нашего народа от этой общечеловеческой беды с минимальными потерями, и поддержку, оказываемую населению. Народ верит в своего Президента".

Главврач объединенной городской больницы номер 17 Эльмира Рафаилова: "Уважаемый господин Президент, под Вашим руководством проводится огромная работа по развитию день ото дня нашей республики, повышению ее авторитета среди мировых держав, и наш народ с благодарностью встречает эти меры. Уважаемый господин Президент, в частности, проекты, которые Вы реализовали для улучшения материального благосостояния граждан страны, предпринимаемые успешные шаги заслуживают одобрения. Одна из областей, которую Вы всегда держите в центре внимания, является сфера здравоохранения. В эти дни работа, осуществленная годами ранее, приносит свои плоды. Переданные в пользование народа больницы, которые построены на уровне современных требований, оснащены инновационным медицинским оборудованием, сегодня стали прибежищем надежды для пациентов с коронавирусной инфекцией. В эти трудные, неспокойные для мира дни ни один лидер ни в одной стране не принимает столь решительных шагов, как Вы. Вы думаете обо всех людях, Вы заботитесь о них. Дорогой Президент, от имени нашего коллектива выражаем Вам признательность за организацию на высоком уровне борьбы с пандемией коронавируса в нашей стране. Верим, что благодаря Вашим мудрым решениям мы с минимальным ущербом преодолеем эту беду. Мы гордимся Вами".

Мухаммед Исмаилов, Энвер Магеррамов, Кямаля Рустамова и Рафиг Алиев из города Горадиз Физулинского района пишут: "Уважаемый господин Президент, национальная солидарность в нашей стране достигла невиданного до сих пор уровня. Это является ответом народа на Ваши внимание и заботу о нем. Граждане, отозвавшиеся на Ваши рекомендации и призывы, в эти трудные дни тесно сплотились вокруг нашего государства. Все оказывают помощь друг другу, в частности, малообеспеченным семьям. Вы в то же время оказываете большую поддержку предпринимателям. В карантинных условиях и нам предоставляется помощь. Мы благодарим Вас за все это, говорим "Большое спасибо!". Да хранит Вас Аллах!".

Директор полной средней школы номер 2 города Горадиз Ляман Алиева: "Многоуважаемый Президент Ильхам Алиев, общественность с большим одобрением и удовлетворением встретила все неотложные превентивные меры, осуществляемые с первых дней по предотвращению распространения в Азербайджане пандемии коронавируса, угрожающего сегодня всему миру, а также Вашу защиту страны от угрозы распространения вируса. Ни одна страна, никто не застрахованы от этого вируса. Поэтому все должны серьезно отнестись к этому вопросу, общество должно выполнять все возложенные на нее обязанности, с пониманием встречать ограничительные меры, предпринимаемые государством, и соблюдать их. Я уверена, что в таком случае мы победим этот вирус. В Физули также требуется от граждан соблюдать требования самоизоляции, выходить из дома только при серьезной необходимости, минимально контактировать с людьми и др. Господин Президент, от имени физулинцев выражаю Вам глубокую признательность за плодотворную деятельность во имя благополучия и процветания Родины, желаю успехов на высшем государственном посту, а нашей стране - мира и благополучия. Да хранит Вас Аллах!".

Севяр Шарифова из села Хелендж Хызинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, Ваши дальновидные решения, меры, предпринимаемые по борьбе с коронавирусом, поставившим сегодня в беспомощное положение весь мир, даже страны с самым развитым здравоохранением и экономикой укрепили веру людей в Вас. Ваша материальная и моральная поддержка народа, малообеспеченных семей в эти трудные дни еще раз искренне вдохновили нас. Забота о каждом гражданине, в частности, решения, принятые по защите здоровья пожилых людей являются очередным свидетельством высокой оценки, данной духовным ценностям нашего народа. Вы еще раз доказали, что являетесь Президентом каждого гражданина. Вместе мы сильнее! Господин Президент, да поможет Аллах Вам и нашему народу на этом пути. Верим, что под Вашим руководством мы вместе достойно преодолеем все эти трудности".

Жительница Гянджи Хиджран Мамедова: "Уважаемый господин Президент, сегодня человечество столкнулось с тяжелым испытанием. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) угрожает здоровью жителей Земли. Борьба с невидимым врагом стала реальностью номер один нашего дня. Благодаря Вашей решительной воле и инициативе с первого дня в целях предотвращения широкого распространения коронавируса в нашей стране были предприняты все необходимые, превентивные меры, направленные на охрану здоровья наших граждан. И сегодня принимаются неотложные меры по предотвращению распространения в нашей стране этой страшной инфекции, не знающей границ. Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" стал стимулом для национального единства нашего народа, призвал к солидарности в борьбе с пандемией. Господин Президент, Выражаю Вам глубокое уважение и благодарность, желаю успехов в Вашей неоценимой работе во благо развития азербайджанского государства, здорового будущего граждан страны".

Житель села Варханкенд Саатлинского района Лятиф Шимшаков: "Многоуважаемый господин Президент, приняв быстрые и своевременные превентивные меры против пандемии коронавируса, которая охватила весь мир и привела к большим потерям, Вы еще раз доказали, что находитесь рядом с нашими гражданами. Кроме того, от имени проживающих в Саатлинском районе турок-ахыска выражаем Вам благодарность за подписанные Вами в последние дни общеизвестные распоряжения об улучшении социального благосостояния малообеспеченной части населения. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и Ваших детей!".

Баба Махмудзаде из Гобустанского района: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий.

Я, как гражданин Азербайджана, горжусь Вами. Вы мобилизовали все силы для защиты нашей страны от пандемии коронавируса COVID-19, охватившей весь мир. Государством были выделены средства для единовременного пособия в размере 190 манатов с учётом малообеспеченных семей и безработных граждан. Это охватило 200 тысяч человек, однако согласно Вашему поручению это число было доведено до 600 тысяч. Вы вновь показали, что всегда находитесь рядом с народом. Благодаря превентивным мерам, принятым согласно Вашему поручению, количество заболевших в Азербайджане намного меньше, чем в других странах. В то время, когда крупные страны мира оказались беспомощны перед пандемией коронавируса, благодаря Вашей мудрой политике были предприняты эффективные меры. Мы уверены, что благодаря Вам наша страна преодолеет эти испытания с минимальными потерями. Как было сказано Вами "Вместе мы сильнее!" И я, как представитель азербайджанской молодежи, следую Вашему призыву и призываю весь наш народ присоединиться к этому".

Житель Агдашского района Джавид Гулиев: "Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса, распространившаяся по всему миру, испытывает и мой родной Азербайджан. Господин Президент, превентивная работа, которую Вы провели для предотвращения эпидемии COVID-19, налицо. Создание в нашей стране Оперативного штаба с первых дней выявления вируса, приостановка учебного процесса позволили предотвратить широкое распространение болезни. Я участвую в телеуроках, подготовленных по инициативе Министерства образования, и с большой охотой занимаюсь уроками. Господин Президент, выражаю признательность Вам, Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой и всем нашим врачам. Я тоже в будущем хочу стать врачом. Уверен, что мы успешно пройдем и это испытание".

Житель Бинагадинского района города Баку Мурад Мамедов: "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, благодарю Вас и Вашу семью, всех, кто в это трудное для страны время, наряду с Вами, заботились о здоровье граждан. Не могу сдержать слез, когда вижу, как Вы днем и ночью работаете во благо нашей страны. Мы с мамой желаем Вам и Вашим близким счастья и здоровья. Выражаю Вам бесконечную признательность.

Господин Президент, народ ценит Вашу работу. Обычные люди молятся за Вас. Я также выражаю Вам глубокую благодарность за наш прекрасный город и красивые парки. Я очень счастлив за работу, проделанную в Баку. Это объединяет народ, который поддерживает Вас и Вашу политику. Верю, что наступит время, когда те, кто не ценит Вашу самоотверженную работу во благо страны и молодого поколения, поймут свои ошибки и протянут Вам руку дружбы. Добро всегда побеждало зло. Вы - милосердный, мудрый человек, обладающий большим сердцем. Да хранит Вас Аллах!".

Житель Сиязаньского района Балабей Балабеков сказал: "Уважаемый господин Президент, глобальная пандемия коронавируса стала непреодолимой угрозой во многих развитых странах. В настоящее время миллионы людей заражены этим вирусом, десятки тысяч умерли. К сожалению, вирус добрался и до нашей страны. Однако благодаря Вашей дальновидности и превентивным мерам, массовое распространение вируса было предотвращено и держится под контролем. В целях защиты населения от угрозы заражения в стране был объявлен особый карантинный режим, проведена дезинфекция, введен усиленный режим работы в области здравоохранения, увеличены зарплаты врачей.

Кроме того, были учтены возможные проблемы людей, оставшихся дома, и приняты решения по их социальному обеспечению. Вы подписали Распоряжение о предоставлении малообеспеченным семьям средств в размере 190 манатов. Предприниматели страны также присоединились к Вашему призыву и поддержали людей в сложной ситуации. Уважаемый Президент, все эти мероприятия показывают, что Вы всегда вместе с азербайджанским народом. За это мы благодарны Вам".

Религиозный деятель из села Чийни Уджарского района Заур Эйвазов: "Уважаемый господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность за своевременно предпринятые Вами необходимые превентивные меры, оперативную работу по защите здоровья населения в то время, когда весь мир борется с пандемией коронавируса. Люди, работающие в различных сферах, в том числе, верующие постоянно ощущают Ваше внимание и заботу. Азербайджанские верующие также соблюдают правила особого карантинного режима. Несмотря на нынешнее тяжелое положение в мире благодаря Вам каждый человек в нашей стране, оставшийся дома в окружении своей семьи, не падает духом, с уверенностью смотрит в будущее. Все это исходит от доверия к Вам. Уверены, что эти меры в скором времени дадут свои положительные результаты. Выражаем Вам глубокую благодарность за то, что заботитесь о нашем здоровье".