Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям провел онлайн-заседание

Комитет Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям провел онлайн-заседание.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе, заседание открыл председатель комитета Самед Сеидов, передает Day.Az.

Он ознакомил собравшихся с повесткой заседания.

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