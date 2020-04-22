https://news.day.az/politics/1226909.html Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям провел онлайн-заседание
Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям провел онлайн-заседание
Комитет Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям провел онлайн-заседание.
Как сообщили Trend в Милли Меджлисе, заседание открыл председатель комитета Самед Сеидов, передает Day.Az.
Он ознакомил собравшихся с повесткой заседания.
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