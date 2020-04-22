https://news.day.az/politics/1226925.html В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане переведены около 113 млн. манатов
В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане переведены около 113 млн. манатов
Обнародована сумма пожертвований, переведенных в Фонд поддержки борьбы с короонавирусом в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
До сегодняшнего дня в Фонд перечислены 112 849 265 манатов.
Среди перечисливших пожертвования 3 150 - юридические, 10 508 - физические лица.
Напомним, что Фонд был создан согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.
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