В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане переведены около 113 млн. манатов

Обнародована сумма пожертвований, переведенных в Фонд поддержки борьбы с короонавирусом в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

До сегодняшнего дня в Фонд перечислены 112 849 265 манатов.

Среди перечисливших пожертвования 3 150 - юридические, 10 508 - физические лица.

Напомним, что Фонд был создан согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.