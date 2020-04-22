Хикмет Гаджиев: Мнацаканян наносит серьезный удар по переговорному процессу

Помощник Президента Азербайджанской Республики- заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью АЗЕРТАДЖ в связи с ответом министра иностранных дел Армении на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Day.Az предлагает вниманию данное интервью.

- Министр иностранных дел Армении, отвечая на заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, сказал, что азербайджанские территории не будут освобождены от оккупации, отклонил и опровергнул предложения, связанные с проведенным до сих пор переговорным процессом и поэтапным урегулированием конфликта. Что вы можете сказать об этом?

-Упомянутым заявлением министр иностранных дел Армении перечеркивает переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, проводимый при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подобное деструктивное заявление армянской стороны является серьезным ударом по переговорному процессу и нарушает переговоры. В то же время это является неуважением по отношению к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

Поэтапное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта на основе принципов Хельсинкского заключительного акта и резолюций Совета Безопасности ООН, а также как первоначальный шаг в рамках поэтапного процесса - вывод армянских войск с территорий, прилегающих к Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана, закреплены в заявлениях стран-сопредседателей на уровне глав государств. Также в заявлении сопредседателей от 9 марта 2019 года еще раз отмечена позиция о поэтапном урегулировании конфликта.

В известных резолюциях Совета Безопасности ООН осуждается применение силы против Азербайджана, еще раз подтверждаются его территориальная целостность и суверенитет и содержится требование о незамедлительном, полном и безоговорочном выводе армянских войск с оккупированных территорий.

21 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании "круглого стола" членов Фонда поддержи публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, коснулся резолюций Совета Безопасности ООН, связанных с конфликтом, а также рассказал о плане и предложениях по поэтапному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Если подобными деструктивными заявлениями Армения преследует цель выхода из переговорного процесса, то она должна открыто высказать свою позицию. А сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны дать оценку подобной разрушительной позиции Армении и продемонстрировать свою позицию.

Как заявил Президент Ильхам Алиев, позиция Азербайджана по урегулированию конфликта носит категоричный, однозначный и ясный характер. Эта позиция еще раз была категорично высказана Президентом Ильхамом Алиевым на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" и на открытых дебатах с премьер-министром Армении, организованных в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

На совещании, посвященном социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, Президент Ильхам Алиев отметил, что позиция международной общественности в связи с незаконными выборами, проведенными на оккупированных территориях Азербайджана, нанесла мощный удар по позиции Армении. Этот режим незаконной хунты никто не признает. Многочисленные международные организации и государства, в том числе государства-члены Движения неприсоединения, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, Европейский парламент, Тюркский совет, Организация исламского сотрудничества и др. выступили с заявлениями о том, что не признают данные выборы. Конфликт должен быть урегулирован в соответствии с Хельсинкским заключительным актом, резолюциями Совета Безопасности ООН, нормами и принципами международного права в рамках территориальной целостности Азербайджана.