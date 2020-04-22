В Азербайджане усовершенствуются услуги в сфере ветеринарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о некоторых мерах в связи с усовершенствованием обслуживания в сфере ветеринарии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, с целью усовершенствования обслуживания в сфере здоровья животных и для организации в стране поэтапного перехода к оказанию ветеринарных услуг посредством частных предприятий, предоставляющих ветеринарные услуги, ветеринарное обслуживание, финансируемое из государственного бюджета с целью пресечения особо опасных болезней животных, будет осуществляться путем заключения контракта между Агентством аграрных услуг министерства сельского хозяйства Азербайджана (далее - Агентство) и предоставляющими частные ветеринарные услуги юридическими лицами и занятыми практикой частного ветеринарного обслуживания физическими лицами (далее - ветеринарные субъекты).

Кабинету министров поручается:

- в двухмесячный срок утвердить на основании предложений министерства сельского хозяйства, министерства финансов и Агентства пищевой безопасности Азербайджана список ветеринарных услуг, финансируемых из государственного бюджета, предоставляемых по государственному заказу с целью профилактики, диагностики, лечения и пресечения особо опасных болезней животных и проинформировать об этом Президента Азербайджана;

- в двухмесячный срок определить на основании предложений министерства сельского хозяйства, министерства финансов и Агентства пищевой безопасности Азербайджана механизм возмещения материального ущерба, нанесенного юридическим и физическим лицам в связи с применением режима карантина или уничтожением вредных организмов, профилактикой, диагностикой, лечением и пресечением особо опасных болезней животных, и проинформировать об этом Президента Азербайджана;

- приняв меры на основании предложений министерства сельского хозяйства, министерства финансов и Агентства пищевой безопасности Азербайджана в связи со сдачей в аренду административных зданий участковых ветеринарных пунктов и другого государственного имущества ветеринарным субъектам, заключившим договор в соответствии с частью первой настоящего указа, проинформировать об этом Президента Азербайджана.

- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерству сельского хозяйства Азербайджана поручается:

- принять меры в связи с усовершенствованием деятельности находящихся в подчинении ветеринарных управлений, и поэтапным расформированием до конца 2022 года участковых ветеринарных пунктов, входящих в структуру вышеупомянутых управлений;

- утвердить в двухмесячный срок образец контракта, который будет заключен между Агентством и ветеринарными субъектами с целью организации в едином порядке ветеринарных услуг, финансируемых из государственного бюджета, против особо опасных заболеваний животных;

- с целью координации деятельности ветеринарных субъектов по истечениии одного года обеспечить формирование подсистемы Мониторинга ветеринарных услуг, позволяющей следить за их регистрацией в Информационной системе Электронное сельское хозяйство и за выполнением ими обязательств по контракту;

Министерству сельского хозяйства и Агентству пищевой безопасности Азербайджана поручается в трехмесячный срок представить Президенту Азербайджана предложения по повышению профессионализма и количества ветеринарных субъектов с целью обеспечения здоровой конкуренции в сфере ветеринарных услуг; для создания электронной информационной базы по оказанию ветеринарных услуг по хозяйственным субъектам обеспечить ввод в Информационную систему Электронное сельское хозяйство информации об учете этих хозяйственных субъектов, мониторингов, проведенных по ветеринарному обслуживанию и пресечению заболеваний животных, о диагностических и профилактических мерах, а также осуществить регулярный анализ данной информации; регулярно представлять Президенту Азербайджана предложения по защите здоровья животных и усовершенствованию деятельности в этой сфере.

Министерству финансов Азербайджана поручается принять меры по переводу остатка средств, предусмотренных в подпункте 1.9.2.1 Указа Президента Азербайджана "О ряде вопросов в связи с применением закона Азербайджана "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год"" от 16 декабря 2019 года № 877 для содержания участковых ветеринарных пунктов и оказания государственных ветеринарных услуг против особо опасных заболеваний животных, на счет Агентства; предусмотреть в проекте государственного бюджета в последующие годы средств, требуемых с целью финансирования участковых ветеринарных пунктов и оказания ветеринарных услуг по государственному заказу до осуществления определения, указанного в части первой настоящего Указа в связи с предоставлением ветеринарных услуг, а также до завершения срока расформирования, определенного пунктом 3.1 настоящего Указа.

Местным органам исполнительной власти поручено обеспечить оказание помощи ветеринарным субъектам в связи с осуществлением ветеринарных мероприятий.