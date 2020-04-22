Семья председателя партии «Азадлыг» выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву

Сын председателя партии "Азадлыг" Ахмеда Оруджа Абдул Оруджлу от имени своей семьи выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Разрешите выразить Вам бесконечную признательность за помощь, оказанную нам в самые трудные для нашей семьи моменты - в безвыходной ситуации, в которой мы оказались из-за проблем со здоровьем моего отца, председателя партии "Азадлыг" Ахмеда Оруджа, за проявленные поддержку и заботу.

Наша благодарность и симпатия к Вам бесконечны. Особая забота, проявленная о нас в напряженных условиях, когда в стране идет борьба с пандемией коронавируса, Ваш благородный шаг, предпринятый невзирая на разность политических взглядов, служат еще одним олицетворением того, что Вы являетесь истинным лидером, обладающим самыми высокими человеческими качествами. Мы лично убедились в том, что Вы и многоуважаемая Мехрибан ханым думаете о каждом гражданине, спешите на помощь всем нуждающимся.

Мы никогда не забудем неоценимой помощи, которую Вы оказали, когда жизни моего отца угрожала серьезная опасность.

Да хранит Вас Всевышний, господин Президент", - говорится в благодарственном письме.