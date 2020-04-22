Сергей Лавров поссорил Никола Пашиняна с избирателями

21 апреля один из влиятельных российских мозговых центров - Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова - провел в Москве заседание своего закрытого Клуба.

Как пишет российская газета Коммерсант, на этом мероприятии, за несколько часов до переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что еще в прошлом году в Москве стороны согласовали некие документы, которые "предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода". В Армении эти слова вызвали волну критики в адрес Никола Пашиняна.

Отвечая на вопрос приглашенной для участия в закрытом заседании замдиректора азербайджанского информационного агентства Trend Гюльнары Мамедзаде, Лавров заявил: среди прочих документов, регламентирующих карабахский вопрос, "есть проекты, которые год назад, в апреле прошлого года, в Москве на встрече министров иностранных дел Азербайджана, России, и Армении с участием сопредседателей были распространены и сейчас активно обсуждаются". Министр уточнил, что "эти документы предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода".

В статье Коммерсанта говорится, что на первом этапе, по словам господина Лаврова, этот план предполагает "решение наиболее актуальных проблем: освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций".

"Пакетный подход к карабахскому урегулированию предполагает согласование всех взаимных уступок, включая будущий статус Нагорного Карабаха, а поэтапный допускает растягивание этого процесса во времени. Например, вначале под контроль Азербайджана возвращаются первые два оккупированных района, затем Азербайджан обеспечивает снятие экономической блокады, после чего стороны переходят к обсуждению статуса территории. При этом Ереван практически всегда настаивал на пакетном подходе, считая поэтапный слишком рискованным: снятую экономическую блокаду легко вернуть, а получить назад районы можно только военным путем", - отмечает атор.

Что касается встречи Мнацаканяна и Мамедъярова при посредничестве Сергея Лаврова в Москве в апреле 2019 года, то она действительно была знаковой, но ни о каких "документах, предполагающих поэтапный подход", по ее итогам не сообщалось. Вместо этого стороны договорились о взаимных поездках журналистов и других гуманитарных шагах, направленных на укрепление доверия. Отметим, что осенью 2019 года армянские журналисты действительно посетили Азербайджан, а азербайджанские - Армению.

Тем не менее в Армении слова Лаврова об уже подготовленных документах восприняли как важную утечку, компрометирующую власти страны.

Зограб Мнацаканян попытался сгладить ситуацию, но все равно обошел тему прошлогодних переговоров, породив еще большие подозрения в тайных соглашениях с Москвой и Баку. Примечательно, что в самом Баку эту тему тоже прокомментировали весьма уклончиво. "Позиция Сергея Лаврова подтверждается со стороны всех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые неоднократно и последовательно озвучивали ее на всех уровнях и этапах урегулирования конфликта" - единственное, что заявила "Ъ" пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Да, в этом комментарии (Сергея Лаврова.- "Ъ") была отсылка к многочисленным документам, начиная от Ки-Уэста (город во Флориде, где переговоры по Карабаху проходили в 2001 году.- "Ъ") до последнего времени,- сказал господин Мнацаканян.- Речь зашла также о том, какие документы обсуждаются в течение этих двух лет. Подобные подходы появлялись в 2014, 2016 годах, и эти подходы были неприемлемы для армянской стороны. С 2018 года обсуждения ограничивались рассмотрением подходов и оценок сторон вокруг отдельных элементов. Предложенный в 2014 году вариант сегодня не находится на переговорном столе".

"Министр Мнацаканян фактически не опроверг заявление своего российского коллеги о новом проекте, представленном сторонам еще в прошлом году, в апреле. Следовательно, мы решительно осуждаем многочисленные делавшиеся по сей день вводящие в заблуждение и нечестные заявления нынешних властей относительно отсутствия переговорного документа",- заявил "Ъ" Армен Ашотян, зампред Республиканской партии Армении, которая была правящей до "бархатной революции" 2018 года, говорится в статье Коммерсанта.