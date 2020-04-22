Принятые в Азербайджане меры вновь доказывают, что государство всегда с народом

Мероприятия, осуществляемые в стране под руководством и в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, в очередной раз доказывают, что государство всегда с народом, который высоко это ценит.

Как передает Day.Az, об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов.

По его словам, пандемия COVID-19 вызвала серьезные проблемы во всем мире. Сложилась такая ситуация, что даже развитые страны мира оказались бессильны против этого вируса.

"Превентивные меры, принятые под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в условиях такого сложного испытания, осуществление масштабных мероприятий по поддержке населения были встречены народом с крайней благодарностью, а также стали своего рода примером для многих стран мира. Принятые меры вновь подтверждают, что государство всегда с народом. Была выделена крупная сумма денежных средств, и государство оказывает помощь свыше 600 тысячам лиц, которые временно остались без работы из-за пандемии.

Значительная часть заработной платы наемных работников сфер, пострадавших от пандемии, также компенсируется государством, и число лиц этой категории превышает 300 тысяч. В то же время, в рамках поддержки порядка 300 тысяч микропредпринимателей государство выделило крупную сумму. Таким образом, около 600 тысяч лиц получает материальную помощь от государства, а зарплаты работников государственного сектора выплачивается в полном размере", - сказал Гусейнов.

Он подчеркнул, что эти и другие важные шаги вновь показывают приверженность азербайджанского государства принципам гуманизма , что в центре его политики стоит гражданин Азербайджана.

"Согласно поручениям Президента Ильхама Алиева обеспечена занятость в целом одного миллиона 629 тысяч работников с сохранением зарплаты, в том числе по государственному сектору - 910 тысяч, по частному - 719 тысяч работников. Благодаря пакетам поддержки и административным мерам по сравнению с показателями на первое апреля зарегистрировано увеличение количества трудовых договоров до 55 тысяч, а по сравнению с показателями на первое января - 77 тысяч", - подчеркнул Айдын Гусейнов.

Он добавил, что сегодня в стране социальная защита населения является одним из приоритетных направлений.

"Резервы в размере 200 миллионов манатов, сформировавшиеся в Государственном фонде социальной защиты, направлены насоциальные выплаы. Эти выплаты - пенсии, пособия и стипендии охватывают 2,3 миллиона человек. С восьмого по 18 апреля все пенсии за апрель уже перечислены населению. За первый квартал этого года все социальные выплаты реализованы своевременно, то есть 2,3 миллиона лицам выплачены средства в размере 1,5 миллиарда манатов", - подытожил Айдын Гусейнов.