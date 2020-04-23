Гюльнара Мамедзаде: В Армении путь к спасению называют «поражением»

Комментарий главы МИД России Сергея Лаврова по теме урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского урегулирования, прозвучавший на авторитетной площадке российского Фонда публичной дипломатии имени Горчакова, вызвал невероятный резонанс и панические настроения в армянском обществе.

Сергей Лавров выступил по этой теме так, как должен был выступить глава Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Россия является членом Совета безопасности ООН, принявшим четыре резолюции в контексте армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, модерирующей переговорный процесс, и, как ведущая страна региона и правопреемница СССР, несет особую историческую миссию и ответственность за восстановление мира в регионе.

Но как восстановить мир в регионе, не устранив позорный, средневековый факт оккупации территорий одного государства другим? Как можно восстаналивать "меры доверия" между оккупантом и жертвой оккупации? Как можно развивать экономические связи и объединять усилия в гуманитарных целях, когда не устранен конфликт и причины его возникновения? Это имитация, а не реальное оздоровление ситуации.

Освобождение оккупированных территорий Азербайджана - это первый и главный шаг, способный разблокировать этот затяжной конфликт и открыть коммуникации - транспортные, экономические, гуманитарные, что отвечает интересам, прежде всего, Армении.

Именно этот подход и содержится в поэтапном варианте урегулирования конфликта, который представляется единственно возможным и результативным, что по сути и имел в виду опытный российский дипломат Сергей Лавров.

Но армянский МИД спешно созывает пресс-конференцию и пытается дезавуировать мэсседжи России - страны, исторически выступавшей гарантом армянской государственности, и высказывания непосредственно министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которого невозможно упрекнуть в несправедливых подходах по отношению к интересам Армении.

В "кривом зеркале" армянского восприятия мира, сформированного на основе отжившей свой срок националистической, моноцентристской идеологии добро, к сожалению, видится злом, и наоборот, чужое кажется своим, а путь к спасению называют "поражением".

Развивающийся в мире кризис ставит под угрозу будущее мира, стран, народов, предполагая объединение во имя выживания и самосохранения. Но этот призыв не слышат в Армении, продолжая генерировать ненависть и упрямство, слепо сражаться за то, что им не принадлежит, и их же губит.

Что принесла Армении оккупация азербайджанских территорий? Разве армянский народ за те 30 лет, что Армения держит под оккупацией земли соседнего государства, стал сильнее и богаче, а армянское государство приобрело авторитет на международном уровне? Очевидно, что нет. На этом разбогатели только военные преступники и армянская политическая диаспора, благоденствующая в других странах и призывающая свой народ к войне, удобно устроившись из-за бугра. И эта ситуация будет усугубляться, и может завершиться войной, посредством которой Армении все равно придется расстаться и с чужими территориями, и со своими иллюзиями, но ценой жизней своих и чужих детей.

Но армянские общественные деятели продолжают "геройствовать" и провоцировать военные настроения, вместо того, чтобы генерировать здравые смыслы как основу будущего "новой Армении", без параноидальных, дремучих комплексов прошлого и избавления от позорного статуса страны-оккупанта.

К примеру, президент общественной организации Армении "Во имя армянского будущего", комментируя заявление главы МИД России, пишет в соцетях, что "власти Армении сдали все позиции в переговорах по нагорно-карабахскому урегулированию".

И напоминает о судьбе первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Тогда почему бы не вспомнить, о чем предупреждал Левон Тер-Петросян, который поддерживал поэтапное урегулирование, считая это решение конфликта "вполне нормальным, которое применялось неоднократно".

"А тот, кто говорит "ни пяди земли", роет могилу этой нации, разрушает ее. Мы уже однажды видели таких патриотов. Не отдали земли, не отдали территории, зато отдали всю страну" - эти слова принадлежат дальновидному экс-президенту Армении Левону Тер-Петросяну, которого в Армении называют "предателем", а преступников вроде Зория Балаяна - "героями".

Так и произошло.

Армения завязла в глубоком политическом, экономическом кризисе. Армянские политики терпят поражение на дипломатическом уровне, достаточно привести в пример Мюнхенские дебаты Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна, которые последний с треском проиграл, а Президент Азербайджана обрушил на глазах всего международного сообщества конструкцию армянской позиции и пропаганды. Армения более не может эксплуатировать статус "жертвы конфликта", и все более закрепляется в восприятии международного сообщества в качестве страны-агрессора. Армения предает и теряет своих геополитических союзников, Армения больше не доминирует в информационной войне.

Что еще должно произойти, чтобы армянское общество очнулось и стало реагировать на здравые предложения и возможности?

Но даже сегодня в Армении, в том числе ведущие общественные деятели, заранее приговаривают тех политиков, кто возьмет на себя смелость и ответственность положить конец этому убийственному для двух народов конфликту, обещая им "гнить в тюрьме... пожизненно".

Но если и действующие армянские политики не возьмут на себя ответственность за мирное урегулирование, им или их преемникам уже придется нести ответственность за потерю государственности.

Азербайджанское государство, азербайджанское общество готово к восстановлению мира, равно как и готово к войне, если Армения не оставит иного выбора.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az