Президенту пишут: Предринимаемые Вами решительные шаги наглядно свидетельствуют о внимании и заботе о нашем народе

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву продолжают поступать благодарственные письма.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет еще некоторые из них.

В письме, адресованном Президенту председателем Управления мусульман Кавказа, шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, Архиепископом Бакинским и Азербайджанским Александром, руководителем общины горских евреев в Азербайджане Мелихом Евдаевым, Епископом Римской католической церкви в Азербайджане Владимиром Фекете, руководителем албано-удинской общины. Робертом Мобили отмечается:

"С именем единственного Создателя.

Уважаемый господин Президент.

Мы, руководители религиозных конфессий, проживающих в Азербайджане, учитывая волю, а также многочисленные обращения религиозных деятелей и верующих, выражаем глубокую признательность Вам - общенациональному руководителю азербайджанского народа и Первому вице-президенту Мехрибан ханым за большую работу, проводимую в это тяжёлое время, проявляемое особое внимание, искренние обращения, адресную материальную и моральную поддержку народа. Это наш моральный долг, как религиозных руководителей, и мы с большим удовольствием заявляем об этом от имени представляемых нами религиозных общин.

Ваше превосходительство, в то время, когда мир переживает сложный период, преодолевает тяжёлые испытания во всех сферах жизни, мы вновь стали свидетелями Вашего величия как личности и государственного деятеля. Ваше превосходительство, бесценным трудом в предотвращении пандемии коронавируса Вы вновь возвысились в наших глазах, как несокрушимый лидер азербайджанского народа, общенациональный государственный деятель. По воле Всевышнего Создателя Вы заняли место в сердце народа, как героический сын Родины, дающий людям надежду, спасающий жизни.

Уважаемый господин Президент. Во всех небесных религиях спасение одного человека равнозначно спасению всего человечества. С точки зрения реализации этой миссии, одобряемой Всевышним Создателем, Ваша круглосуточная борьба во имя спасения жизни каждого гражданина, демонстрация на собственном примере того, что мы сильны вместе, вошли в историю. Благодаря новым больницам, которые были построены так быстро и с такой оперативностью, которой позавидовали бы даже передовые государства мира, доставленному в страну медицинскому оборудованию и своевременно принятым ценным решениям и распоряжениям наше общество мобилизовалось, в Азербайджане была заложена основа победы над болезнью. Низкий уровень случаев заражения коронавирусом в Азербайджане, превалирование числа выздоровевших является результатом большой, продолжительной и напряжённой работы. В то же время, поддержка Вашим превосходительством борьбы с пандемией COVID-19 на международной плоскости, гуманитарная помощь соответствующим структурам, странам мирового сообщества наглядно свидетельствуют о реальном участии нашей страны в борьбе с общечеловеческим злом, являются прекрасным примером всемирной взаимопомощи. Мы также присоединяемся к высокой оценке, данной Вашим превосходительством самоотверженному труду наших врачей, считаем достойным одобрения труд нашего правительства, всех соответствующих государственных структур. Уверены, что благодаря беспрецедентным мерам, принимаемым под Вашим руководством, Вашим усилиям по продолжению экономических реформ в этот сложный период, шагам по улучшению социального благополучия и, самое главное, единству народ-государство, Азербайджан в скором времени успешно преодолеет эти испытания.

Уважаемый господин Президент. Мы, руководители религиозных конфессий Азербайджана, выражая также волю многочисленных членов Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества, являющегося влиятельной платформой мировых религиозных лидеров, считаем достойной одобрения многолетнюю, общечеловеческого значения плодотворную деятельность Вашего превосходительства и, в частности, предпринимаемые Вами на национальной и глобальной плоскости шаги по защите человечества от пандемии, воспринимаем Вас, как лидера мирового масштаба и героического сына азербайджанского народа.

Уважаемый господин Президент. Мы вновь выражаем поддержку Вашей беспрецедентной борьбе с общечеловеческим злом. Выражаем глубокую признательность Вам и уважаемой Мехрибан ханым за теплые поздравления с важным для евреев праздником Песах, священным для христиан мира праздником Пасхи. Просим Всевышнего Создателя о том, чтобы чрезвычайная работа, проводимая Вами как главой государства с политической дальновидностью, дарованные народу большая надежда и поддержка обеспечили победу нашей Родины - Азербайджана во всех сферах, и наша страна поскорее преодолела угрозу вируса. Накануне священного для всех мусульман праздника Рамазан с чувством большого почтения желаем Вам и Вашей семье здоровья, счастья, успехов в Вашей почетной деятельности. Да хранит Всевышний Вас, азербайджанский народ и все человечество. Амин".

От имени семьи председателя партии "Азадлыг" Ахмеда Оруджа Абдул Орудж пишет: "Уважаемый господин Президент. Разрешите выразить Вам бесконечную признательность за помощь, оказанную нам в самые трудные для нашей семьи моменты - в безвыходной ситуации, в которой мы оказались из-за проблем со здоровьем моего отца, председателя партии "Азадлыг" Ахмеда Оруджа, за проявленные поддержку и заботу. Наша благодарность и симпатия к Вам бесконечны. Особая забота, проявленная о нас в напряженных условиях, когда в стране идет борьба с пандемией коронавируса, Ваш благородный шаг, предпринятый невзирая на разность политических взглядов, служат еще одним олицетворением того, что Вы являетесь истинным лидером, обладающим самыми высокими человеческими качествами. Мы лично убедились в том, что Вы и многоуважаемая Мехрибан ханым думаете о каждом гражданине, спешите на помощь всем нуждающимся. Да хранит Вас Аллах, господин Президент".

Мустафа Мустафаев из села Горукбагы Зардабского района пишет: "Уважаемый господин Президент, мне 80, а моей жене 68 лет. Соблюдая карантинный режим, мы не выходим из дома. Несмотря на то, что мы получаем пенсии и пособия и не имеем никаких материальных трудностей, в эти дни мы окружены особым вниманием и заботой. Часто получаем продовольственную помощь, различные подарки. Господин Президент, решение нашего государства для нас закон. Пусть Аллах поскорее избавит нашу страну от этой беды. Склоняю голову перед проводимой Вами работой, наш народ никогда не забудет Ваш труд. Ведь я знаю, что забывший этот труд, эту работу, забудет и Аллаха. Да хранит Вас Аллах!".

Алиашраф Нифтиев и Физули Абдуллаев из Масаллинского района пишут: "Уважаемый господин Президент, от имени аксаккалов, представителей интеллигенции, общественных активистов Масалинского района приветствуем Вас и заявляем, что от всего сердца одобряем работу, проводимую во имя социального благополучия населения. Следуя курсу спасителя нашего Азербайджана Гейдара Алиева, Вы всегда ведете нашу страну к прогрессу. Вы продолжаете эту спасительную миссию дальновидной политикой против беспощадного врага, охватившего весь мир - коронавируса. Господин Президент, Вы всегда рядом с народом, наш народ следует за Вашими призывами, рекомендациями. Ведь нам известно, что Ваш путь - путь спасения. Мы одобряем Ваши решительные шаги, и уверены в скорой победе над пандемией".

Студент Азербайджанского государственного экономического университета, председатель организации "Волонтеры UNEC" Орхан Велиев пишет: "Уважаемый господин Президент, я, как молодой азербайджанский студент, посчитал своим долгом написать это письмо. Прежде всего отмечу, что мы, азербайджанская молодежь, а также все граждане Азербайджана, гордимся Вами. Мы всегда поддерживаем все Ваши решения и руководствуемся ими в своей деятельности. Мы знаем, что за нами всегда стоит такой лидер, как Вы. Уверены, что Ваша успешная и продуманная политика поможет нам, азербайджанцам, преодолеть все тяжелые испытания. От себя лично и от имени студентов Азербайджанского государственного экономического университета выражаю Вам глубокую признательность. Известно, что пандемия нового коронавируса, охватившая весь мир, не миновала и наш Азербайджан. Но мы очень счастливый народ, потому что у нас есть такой лидер как Вы. Хотя многие развитые страны мира стали жертвами этого вируса, мы можем сказать, что сегодня Азербайджан успешно преодолевает испытание, имеющее судьбоносное значения. Конечно, это успешный результат Вашей дальновидной политики. Господин Президент, от имени молодежи выражаю Вам признательность за то, что Вы всегда рядом с народом. Да хранит Вас Аллах. Вы незаменимы среди мировых лидеров и являетесь идеалом для нас, молодежи. Мы гордимся Вами".

Житель Загатальского района Фамиль Рагимов: "Дорогой и уважаемый Президент, в каждый хороший и трудный день Вы рядом с нашим народом, нашей молодежью и всегда думаете о здоровье, безопасности азербайджанского народа. Ваши обращения к народу создают у нас хорошее настроение. Мы, молодежь Загатальского района, единодушно поддерживаем в эти напряженные и ответственные дни Ваш призыв "Вместе мы сильные!". Мы благодарим Вас за меры, принятые в связи с пандемией коронавируса, высокое внимание и заботу, проявленные Вами о здоровье и социальном благополучии граждан. Вы еще раз доказали, что в трудные моменты всегда находитесь рядом с гражданами страны. Народ Азербайджана и его благополучие составляют основу Вашей политики. Сегодня мы с уверенностью и гордостью можем сказать, что являемся гражданами могущественного и независимого Азербайджана, основу которой заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев и развивает наш господин Президент. От имени молодежи Загатальского района желаю Вам и Вашей семье здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей деятельности во имя счастья нашего народа и грядущих поколений".

Житель города Шабран Закир Байрамлы: "Уважаемый господин Президент, мы приветствуем меры, принятые под Вашим руководством и при Вашей организационной поддержке по созданию особого карантинного режима в связи с коронавирусом в нашей республике. В результате Ваших распоряжений и своевременных превентивных мер, принятых на основе Ваших специальных поручений, стало возможным значительно сократить темпы распространения этой страшной пандемии в нашей стране. В течение карантина была проведена оперативная и неотложная работа по обеспечению нормального проживания и социального благополучия населения. Все это происходит благодаря Вашей дальновидности, способности оценивать сложные и опасные ситуации, политической гибкости и глубокой любви к народу. Осуществление всех санитарно-гигиенических мероприятий, ограничение передвижения людей, наложение штрафов и пр. мы оцениваем как единственный способ защиты от коронавируса в нашей республике. Мы, Уважаемый Президент, выражаем Вам благодарность за Ваши большие усилия по вызволению населения республики от этой страшной напасти ".

Эльмир Гасанов из Кюрдамирского района: "Дорогой и уважаемый господин Президент, в настоящее время весь мир глубоко обеспокоен новым типом пандемии коронавируса, который встревожил всех. Все государства мобилизовали свои усилия в связи с этим опасным вирусом. Однако даже некоторые развитые страны мира своевременно всерьез не отнеслись к этой угрозе, чтобы пресечь ее, и в результате в таких странах наблюдаются летальные исходы в крупных масштабах. Но было очень немного государств, которые гибко отреагировали на столь опасный вирус. Одним, и, возможно, первым, из таких государств является наш Азербайджан. Ваши поручения и Ваша роль в осуществлении этих гибких шагов, неоспоримы. Наш азербайджанский народ - терпеливый народ, который на протяжении многих лет преодолевал и более опасные трудности, и у этой великого народа есть такой великий политик, как Вы. Будучи студентом, я стараюсь внимательно следить за происходящими в мире событиями и, слушая Ваши глубоко содержательные выступления, горжусь Вами. Да хранит Вас Аллах! Желаю Вам больших успехов в Вашей ответственной и почетной деятельности, господин Президент".

Жители Гёйгёльского района Дунья Гулиева, Алмаз Вердиева, Садагат Шарифова, Мирух Джафарова и Зарангиз Мамедова пишут: "Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса, охватившая весь мир в последнее время, встревожила и наше государство. Однако Ваша решимость защитила нашу страну от больших потерь. Здоровье граждан для Вас важнее всего. Ваши выступления, которые мы наблюдаем по телеканалам, и объекты здравоохранения, в открытиях которых Вы лично участвуете, наглядный тому пример. Господин Президент, мы поддерживаем все Ваши решения, принятые в связи известной ситуацией. Потому что это шаги предприняты напрямую для защиты нашего здоровья. Представители пожилого и малоимущего слоев населения, участвовавшие в акции "Оставайся дома", ни в чем не испытали нужды. Благодарим Вас за такую заботу и внимание. Господин Президент, пожилые люди и аксакалы Гёйгёльского района всегда поддерживают Вашу внутреннюю и внешнюю политику.

Ягут Бахышова и Алимамед Гурбатов из сел Учтепе и Сулучешме Джалилабадского района пишут: "Уважаемый господин Президент, не осталось ни одной страны, которая не была бы заражена охватившей мир пандемией коронавируса. Пандемия заставила нас изменить образ жизни. В нашей стране принимаются беспрецедентные, масштабные меры по преодолению эпидемии. Господин Президент, Вы неоднократно подчеркивали, что ситуация очень серьезная, и мы победим эту инфекцию, если каждый из нас продемонстрирует солидарность и единство. Мы сможем одержать эту победу также потому, что у нас есть сильный, заботливый и решительный Президент. Господин Президент, мы видим, в каком напряженном графике Вы работаете в это трудное время. Каждое Ваше поручение служит здоровью граждан. Мы, пожилые люди, присоединившись к акции "Оставайся дома", соблюдаем правила карантинного режима. Несмотря на то, что находимся на карантине, мы всегда в центре Вашего внимания и внимания государственных органов. Каждый день о нас проявляют заботу, удовлетворяются наши потребности. Мы благодарны Вам за внимание и заботу о пожилых людях".

Житель Сураханского района города Баку Кямиль Мансимов: "Уважаемый господин Президент, уже сколько лет Азербайджан, чтобы освободить свои земли и обеспечить целостность Родины, ведет борьбу с коварной, агрессорской и ненавистной страной. Вся работа, проделанная под Вашим руководством, приближает Азербайджан к победе. И уже несколько месяцев как наша страна лицом к лицу столкнулась с невидимым врагом. Но Ваша решимость и высокие организаторские способностии сделали победу над этой напастью неизбежной. Мы уверены, что под Вашим мудрым руководством мы победим на обоих фронтах с минимальными потерями. Вы мобилизовали все возможности для борьбы с пандемией. Пандемия, поставившая на колени развитые страны мира, стала сдаваться перед лицом успешных превентивных и эффективных мер, принятых Азербайджаном, отступать. Мы все верим, что будущее Азербайджана будет с Вами еще ярче. Вместе с Вами наш народ в короткие сроки справится и с этим злом ".

Вынужденные переселенцы из Лачинского района Сулейман Шахвердиев, Санани Ахмедов, Нюсрат Фарзалиев, Мирза Керимов и Адалят Ибрагимов пишут: "Уважаемый господин Президент, уважаемая Мехрибан ханым, благодарим Вас за то, что Вы думаете о жизни каждого из наших граждан. Пока мы соблюдаем в связи с создавшейся ситуацией в нашей стране Ваш призыв "Оставайся дома" и сидим дома, Вы в напряжённом режиме неустанно работаете на благо нашего здоровья. В результате Вашего особого внимания и заботы о вынужденных переселенцах наши семьи были обеспечены домами в новом поселке, заложенном в Агджабединском районе. Кроме того, несмотря на закрытие школ в связи с мерами социальной изоляции, наши дети не пропускают учебу и пользуются онлайн-уроками, организованными по телевидению. Наша зарплата также вовремя перечисляется. Мы выражаем Вам глубокую благодарность за это. Желаю Вам успехов в Вашей напряженной и неустанной работе. Да поможет Вам Аллах. Да спасет Аллах нашу страну от коронавируса в скором времени!".

Жители поселка Ени Гянджа города Гянджи Севиндж Мирзоева, Фарид Танрывердиев и Ульвия Алиева пишут: "Уважаемый господин Президент, охвативший весь мир коронавирус не обошел и Азербайджан. Однако в результате Вашей дальновидной политики в нашей стране были предприняты очень важные шаги по снижению воздействия пандемии, ограничению ее масштабов. Наряду с комплексными мерами по борьбе с пандемией, наше государство выдвинуло также важные инициативы в экономической и социальной сферах, направленные на уменьшение экономического воздействия этой катастрофы, в частности, предотвращение ее последствий для малообеспеченных семей. Словом, все возможности нашего государства направлены на предотвращение эпидемии и устранение ее последствий. А это еще раз доказывает то, что в центре Вашей политики стоит гражданин Азербайджана и его процветание. Господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность за всю эту работу. Мы гордимся Вами".

Ольга Насирова из города Горадиз Физулинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, я высоко ценю меры, осуществляемые под Вашим руководством по предотвращению распространения в нашей республике коронавирусной эпидемии, защите здоровья, улучшения благосостояния людей. Я вижу как Вы и Мехрибан ханым Алиева напряженно и усердно трудитесь для предотвращения распространения вируса, защиты здоровья людей и горжусь этим. По национальности я русская, но являюсь гражданкой Азербайджанской Республики, живу в расположенном в прифронтовой зоне городе Горадиз Физулинского района. Я вижу как Вы добросовестно работаете в эти тяжелые и трудные дни, заботитесь о народе, постоянно находитесь рядом с людьми. По Вашему поручению в период карантина малообеспеченным семьям выплачиваются денежные средства в размере 190 манатов, что доказывает, что в центре Вашей политики стоит гражданин Азербайджана и его благосостояние. Мы - физулинцы, как всегда рядом с Вами, поддерживаем Вас. Верим, что в результате Ваших дальновидных и мудрых решений мы победим эпидемию коронавируса. Да хранит Аллах Вас и Мехрибан ханым".

Парвиз Сабирли из Габалинского района: "Уважаемый господин Президент, предпринятые Вами решительные меры по предотвращению широкого распространения в нашей стране пандемии коронавируса, Ваша настойчивая борьба воодушевляет меня, как и каждого гражданина, любящего свою Родину. Дорогой Президент, выражаем Вам бесконечную благодарность за заботу о гражданах страны, шаги, предпринимаемые в эти трудные дни Вами по защите здоровья населения, в том числе, оказываемую предпринимателям государственную поддержку, налоговые льготы, помощь, предоставляемую чувствительным слоям населения. Мы, в свою очередь, тесно сплотившись вокруг Вас в этой борьбе, прилагаем все усилия для преодоления этого испытания с минимальными потерями, демонстрируем гражданскую позицию. Уважаемый господин Президент, мы высоко ценим Ваши беспрецедентные заслуги перед нашей страной, народом, государственностью, желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья".

Житель Физулинского района Джейхун Мамедов пишет: "Уважаемый господин Президент, жители Физулинского района также приветствуют последовательные и системные меры, осуществляемые под Вашим руководством в Азербайджане по предотвращению распространения эпидемии коронавируса, охватившего весь мир и ежедневно уносящего жизни тысяч людей, а также мобилизацию государством всех своих ресурсов для снижения уровня распространения эпидемии. Мы, будучи физулинскими вынужденными переселенцами, проживающими в прифронтовой зоне, верим, что в результате Вашей неустанной деятельности и деятельности Мехрибан ханым Алиевой, мудрых и продуманных решений мы победим коронавирусную эпидемию. Мы знаем как в эти тяжелые и трудные дни Вы добросовестно работаете, заботитесь о народе и как всегда находитесь рядом с людьми и мы, будучи гражданами Азербайджана, гордимся этим. Выделение крупных средств с целью снижения негативного влияния вируса на экономику страны, создание Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, сдача в эксплуатацию нового медицинского учреждения, а также предприятия по производству медицинских масок и дезинфицирующих средств, и множество других мер являются наглядным свидетельством Вашей любви к народу, Вашего служения ему. Предоставление по Вашему поручению продовольственной помощи гражданам старше 65 лет, в том числе, малообеспеченным семьям, а также выплата денежных средств в размере 190 манатов безработным и нуждающимся гражданам в период карантина доказывают, что в центре Вашей политики стоит гражданин Азербайджана и его благосостояние. Дорогой и уважаемый Президент, Вы обладаете такими высокими человеческими качествами, как милосердие, гуманизм, оказание помощи нуждающимся. Высшая цель Вашей напряженной и неустанной деятельности и деятельности Мехрибан ханым Алиевой направлена на обеспечение еще более прекрасного, более могущественного Азербайджана, а также счастливую и благополучную жизнь людей. Мы - физулинцы очень рады, что Вы являетесь нашим Президентом. Мы очень любим Вас, верим Вам и поддерживаем Вас. Как Вы отмечаете "Вместе мы сильнее". Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Жители Кюрдамирского района Джамала Исмаилова и Яшар Рашидов пишут: "Уважаемый господин Президент, от имени всех учителей, работающих в Кюрдамирском районе, выражаем Вам признательность за заботу об образовании, а также за меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса. Работники образования всегда поддерживают и будут поддерживать Вас. Уважаемый Президент, в результате своевременно принятых Вами правильных решений, дальновидной политики и указаний, связанных с пандемией, превратившейся в глобальную проблему всего человечества, наша страна не понесла большие потери от этой напсти. В результате этих мер предотвращается стремительное распространение вируса в нашей стране. Кроме того, государство предоставляет населению ряд льгот, материальную поддержку. Как и всегда, условия жизни, благосостояние, социальное положение народа находятся в центре внимания. Мы благодарны Вам за внимание и заботу о нашем народе".

Житель города Шеки Вусал Бахышев: "Уважаемый господин Президент, Ваша последовательная, целенаправленная политика в течение 17 лет Вашего руководства страной, как достойного продолжателя политического курса великого лидера Гейдара Алиева, по укреплению государственной независимости, обеспечению ее необратимости, повышению экономической мощи, достижению культурного прогресса всегда высоко оцениваются гражданами. Каждый из нас ощущает в повседневной жизни положительные результаты этой политики. Уважаемый господин Президент, в результате проводимой в Азербайджане под Вашим руководством последовательной политики против коронавируса, распространенного в более чем 200 странах мира и унесшего жизни более 2 миллионов людей, сегодня в нашей стране можно сказать, что распространение болезни находится под контролем. Конечно же, все эти успехи были достигнуты благодаря Вашей решительности и воле, подходу, обоснованному с научной и логической точек зрения и, самое главное, Вашим решениям, в корне которых лежат патриотизм и человеколюбие. Ваша расширяющая с каждым днем свои масштабы социальная политика, являясь составной частью борьбы против пандемии, направленная на наших соотечественников из чувствительных слоев населения, предпринимателей, малообеспеченным семьям имеет крайне важное значение в улучшении условий жизни граждан. Уважаемый господин Президент, мы заявляем о своей поддержке Вас, выражаем Вам свою признательность".

Председатель свободного профессионального союза Национальной академии наук Азербайджана Габиль Гурбанов: "Дорогой наш Президент, Ваши усилия по спасению нашего народа от пандемии коронавируса, охватившего весь мир, а также Ваши поручения, обращения к гражданам в связи с защитой от инфекции очень радуют нас. В отличие от большинства стран, страдающих от коронавируса, в Азербайджане не наблюдается экономический кризис, даже исполняются новые социальные проекты, что является еще одним доказательством экономической и финансовой устойчивости нашей республики. Мы, являясь свободным профсоюзом Национальной Академии наук Азербайджана, поддерживаем Ваши серьезные шаги по заботе о гражданах в борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19), в том числе выплату денежных средств в размере 190 манатов зарегистрированным безработным лицам, а также оказание финансовой помощи предпринимателям, предоставление льгот в оплате коммунальных услуг и др., тесно сплотившись вокруг Вас, заявляем, что мы всегда будем рядом с Вами. Господин Президент, мы уверены, что благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике, единству народа и власти мы успешно преодолеем это историческое испытание, еще раз докажем всему миру могущество нашего государства. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш народ".

Али Алиев, написавший главе государства письмо от имени коллектива Научно-производственного предприятия "AzerGeoMas", выражает свою благодарность следующими словами: "Многоуважаемый господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность за материальную помощь, оказанную нашему предприятию по Вашему поручению с целью сокращения влияния пандемии коронавируса на экономику страны. Хотим отметить, что в период нашей более чем 20-летней деятельности мы всегда ощущали внимание и заботу о предпринимателях сначала великого лидера Гейдара Алиева, а сегодня чувствуем Ваше внимание. Мы благодарны Вам за то, что в эти трудные для нашей экономики дни не забыли о нас".

Самир Исмаилов из поселка Маштага Сабунчинского района: "Уважаемый господин Президент, прежде всего передаю Вам свои искренние приветствия. Пандемия коронавируса охватила более 200 стран мира и не обошла стороной нашу страну. Однако очень отрадно, что наша страна не столкнулась с серьезными последствиями пандемии коронавируса и многочисленными человеческими потерями. И это связано именно с данными Вами поручениями соответствующим органам по принятию превентивных мер и введением в связи с этим особого карантинного режима в стране. Нас очень радует предотвращение широкого распространения коронавируса в нашей стране. Все это дает основание говорить, что Вы всегда находились рядом с азербайджанским народом и в эти трудные дни наш народ еще раз стал свидетелем этого. Я тоже в свою очередь выражаю Вам глубокую благодарность и желаю еще большего укрепления нашего единства в эти трудные дни".

Жители города Шеки Исмаил Баладжаев, Аишанур Исмаилова, Севда Джамилова и Заур Асадуллаев пишут: "Уважаемый господин Президент, считаем своим долгом выразить Вам признательность за теплое отношение и заботу о народе, нации в эти трудные дни. Наш народ очень рад предпринимаемым Вами шагам в борьбе с невидимым опасным врагом. Благодаря Вам Азербайджан прекрасно справился с тем, с чем не смогли справиться крупные страны. К счастью, в результате решительных шагов, предпринятых в эти трудные дни, наши потери находятся на минимальном уровне. Меры, принимаемые по инициативе Мехрибан ханым Алиевой, также заслуживают особого одобрения. Мы весьма положительно встречаем акцию по сдаче крови для больных, относящихся к особой группе. Господин Президент, предоставление в эти трудные дни единовременных пособий безработным людям вызывает одобрение. Доведение числа этих людей до 600 тысяч - один из Ваших гуманных шагов. Да благословит Вас Аллах. Мы как граждане, всегда поддерживаем Вас. Да хранит Аллах Вас и Вашу прекрасную семью. Да поможет Вам Аллах!".

В отправленном Президенту из города Шабран письме поэта-публициста Закира Байрамлы говорится: "Уважаемый господин Президент, мы приветствуем меры, осуществляемые под Вашим руководством и по Вашей инициативе в нашей республике по особому карантинному режиму в связи с коронавирусом. Благодаря своевременным превентивным мерам, принятым на основе Ваших распоряжений и специальных поручений, стало возможным значительно сократить темпы распространения этой опасной и страшной пандемии в нашей стране. В течение карантинного периода проведена оперативная и неотложная работа по обеспечению нормальной жизни и социального благополучия населения. Все это стало возможно благодаря Вашему умению предвидеть события, оценивать сложные и опасные ситуации, политическому опыту и глубокой любви к народу. Проведение необходимых санитарно-гигиенических мер, ограничение передвижения людей, наложение штрафов и т.д. мы расцениваем как единственный способ защиты от коронавируса в нашей стране. Выражаем Вам признательность, уважаемый Президент, за то, что изо всех сил, от всего сердца стараетесь спасти население республики от этой страшной беды".

Житель города Баку Гусейн Алиханов: "Уважаемый господин Президент, сегодня коронавирус, объявленный Всемирной организацией здравоохранения пандемией, распространился по всему миру. В странах, которые считаются передовыми с точки зрения условий жизни и уровня развития, наблюдается рост числа людей, инфицированных вирусом, и количества смертей от этой болезни. Ваша правильная и целенаправленная политика в экономической, политической, культурной и международной сферах, управленческий опыт, основанный на идеях общенационального лидера Гейдара Алиева, системное и последовательное внимание и забота о каждом слое нашего народа заслуживают высокой оценки, являются ярким проявлением Вашей любви и привязанности к народу. Неотложные эффективные меры, предпринятые Вами в нашей стране, приносят свои плоды. И неслучайно, что заявления, которые Вы неоднократно делали в своих выступлениях о важности жизни и благополучия людей, совпадают с реальностью. Благодаря Вашим своевременным поручениям и решениям наш народ не столкнулся с трагической ситуацией, в которой оказались некоторые европейские страны. Максимальное ограничение передвижения по соседним странам, обеспечение систематической и последовательной перевозки специальными рейсами наших граждан, желающих вернуться домой из-за рубежа, тестирование тысяч людей в условиях карантина, введение особого карантинного режима во всех городах и районах Азербайджана, организация строгого соблюдения всеми этих правил, предоставление необходимых индивидуальных услуг и помощи людям, подверженным риску заражения, в том числе пожилых одиноких людей, а также дезинфекция зданий, где расположены управления, предприятия и организации, деятельность которых считается необходимой, и многочисленные другие меры предотвратили увеличение случаев заражения вирусом. Демонстрация как символ солидарности на здании Центра Гейдара Алиева флагов стран, где вирус наиболее распространен, является олицетворением солидарности азербайджанского народа со всем миром. Достойно похвалы присоединение народа к Вашему призыву "Вместе мы сильнее". Уважаемый господин Президент, Ваши глубоко содержательные выступления и рекомендации поднимают настроение нашего народа, закладывают основу для преодоления этого коронавируса в короткие сроки. От имени нашей семьи выражаю Вам глубокую признательность. Желаю Вам крепкого здоровья, еще больше успехов во имя благополучия и счастливого будущего народа. Мы вместе с Вами сильны!".