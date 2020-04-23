https://news.day.az/politics/1227143.html Освобождена от занимаемой должности помощница председателя Милли Меджлиса
Освобождена от занимаемой должности помощница председателя Милли Меджлиса
Освобождена от занимаемой должности помощница председателя Милли Меджлиса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт парламента, уволена помощница председателя Милли Меджлиса Нигяр Вагиф гызы Гасымова.
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