Освобождена от занимаемой должности помощница председателя Милли Меджлиса

Освобождена от занимаемой должности помощница председателя Милли Меджлиса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт парламента, уволена помощница председателя Милли Меджлиса Нигяр Вагиф гызы Гасымова.