Саммит стран "Восточного партнерства" могут провести, несмотря на коронавирус

Саммит стран "Восточного партнерства" по-прежнему может быть проведен в июне 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на информационное агентство "Униан", об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель.

Боррель сделал заявление по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в формате видеоконференции.

Как он отметил, главы МИД стран-членов ЕС согласились, что текущий кризис из-за коронавируса позволяет продемонстрировать, что ЕС является наиболее надежным партнером для стран "Восточного партнерства" - Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и Армении.

"Мы обсудили возможные варианты поддержки этих стран, чтобы текущая ситуация не вредила их экономикам, уровню занятости и институтам. Необходимость внедрения реформ также остается на повестке дня", - сказал он.

По его словам, саммит "Восточного партнерства" сможет подтвердить намерение ЕС и дальше оказывать поддержку региону.

"Саммит "Восточного партнерства", по нашим ожиданиям, пройдет в июне. Он должен стать значимым событием, подтверждая желание ЕС оказывать поддержку региону, помогать развитию конкретных направлений сотрудничества, устойчивого экономического роста и созданию рабочих мест", - подчеркнул Боррель.