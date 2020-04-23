Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Ильгара Мамедова

На состоявшемся сегодня пленуме Верховного суда была рассмотрена жалоба по уголовному делу председателя REAL Ильгара Мамедова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании было объявлено решение, согласно которому, уголовное дело в отношении И.Мамедова прекращено на оправдательных основаниях.

Адвокат Мамедова Фуад Агаев подтвердил факт АПА.

Отметим, что Ильгару Мамедову было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в Исмаиллы 24 января 2013 года. Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 7 годам лишения свободы. 13 августа 2018 года решением Шекинского апелляционного суда он был освобожден, неотбытая часть наказания была признана условной.

Ильгар Мамедов подал кассационную жалобу в Верховный суд с требованием оправдать его.

Верховный суд отменил условное наказание.