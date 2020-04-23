В Милли Меджлисе создан новый отдел

В Милли Меджлисе продолжаются структурные реформы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт парламента, создан строительно-ремонтный отдел при службе по делам Аппарата Милли Меджлиса.

На должность заведующего отделом назначен Эльчин Вагиф оглу Мамедов, на должность заместителя завотделом - Тофиг Гусейн оглу Мамедов.