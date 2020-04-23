https://news.day.az/politics/1227170.html В Милли Меджлисе создан новый отдел
В Милли Меджлисе создан новый отдел
В Милли Меджлисе продолжаются структурные реформы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт парламента, создан строительно-ремонтный отдел при службе по делам Аппарата Милли Меджлиса.
На должность заведующего отделом назначен Эльчин Вагиф оглу Мамедов, на должность заместителя завотделом - Тофиг Гусейн оглу Мамедов.
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